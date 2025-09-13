ETV Bharat / sports

بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے

ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان 14 ستمبر کو رات 8 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔

بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے
بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم 14 ستمبر کو دبئی میں ایشیا کپ 2025 کے چھٹے میچ میں پاکستان کے خلاف میدان میں اترنے والی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی ٹیم پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستان کے خلاف کرکٹ میچ کھیلے گی۔

اس ہائی وولٹیج میچ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی شائقین دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ بھارت کو آئی سی سی اور اے سی سی ٹورنامنٹس میں کھیلنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے۔ جبکہ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ جب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو کرکٹ اور خون ایک ساتھ کیسے بہہ سکتے ہیں۔

IND بمقابلہ PAK میچ کے خلاف احتجاج

اس میچ سے ناراض کئی اپوزیشن لیڈروں نے میچ کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ شیوسینا (یو بی ٹی) نے بھی میچ کے دن احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب دہلی میں عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھردواج کی قیادت میں AAP کارکنوں نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کے خلاف احتجاج میں پاکستانی کرکٹرز کا پتلا جلایا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان اور پاکستان 2013 سے دو طرفہ سیریز نہیں کھیل رہے ہیں، یہ دونوں ٹیمیں صرف آئی سی سی اور اے سی سی ایونٹس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سے ہر کوئی خاص طور پر اپوزیشن لیڈر پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا میچ نہ کھیلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

بھارتی لیجنڈز نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔

رواں سال کھیلی گئی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارتی لیجنڈز نے پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان براہ راست فائنل میں پہنچا تھا۔ بھارتی لیجنڈ کے اس فیصلے کو سوشل میڈیا پر بھی خوب سراہا گیا۔ لیکن جب بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی تو ہندوستانی شائقین کا غصہ بی سی سی آئی پر پھٹ پڑا۔ جس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کو کہنا پڑا کہ ہم حکومت کے پابند ہیں اور حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔

بھارتی حکومت کا کہنا ہے۔

بھارتی ٹیم نہ تو پاکستان جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلے گی۔ لیکن ہم ہندوستانی ٹیم کو آئی سی سی اور اے سی سی جیسے ملٹی نیشنل ٹورنامنٹس میں شرکت سے نہیں روکیں گے۔

یہ بھی پڑیھیں:

یوپی کی اس زمین پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی تھی، آج یہ دھوبی گھاٹ ہے۔ پاکستانی ٹیم کے ایک کرکٹر نے یہاں سے لی تھی مٹی

آر سی بی کے کھلاڑی کے طوفان نے جنوبی افریقہ کو اڑا دیا، انگلینڈ نے اپنی سب سے بڑی جیت درج کر لی، کئی عالمی ریکارڈز

پاکستان نے عمان کو ترانوے رنز سے دی شکست، محمد حارث کی شاندار بلے بازی

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA VS PAKISTAN MATCHPROTEST BEFORE INDO PAK MATCHایشیا کپ 2025IND VS PAK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.