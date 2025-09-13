بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے

بھارت۔پاکستان میچ سے قبل ملک میں احتجاج شروع، آپریشن سندور کے بعد پہلی بار دونوں ٹیمیں ہونگی آمنے سامنے
ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان 14 ستمبر کو رات 8 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم 14 ستمبر کو دبئی میں ایشیا کپ 2025 کے چھٹے میچ میں پاکستان کے خلاف میدان میں اترنے والی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی ٹیم پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستان کے خلاف کرکٹ میچ کھیلے گی۔
اس ہائی وولٹیج میچ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی شائقین دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ بھارت کو آئی سی سی اور اے سی سی ٹورنامنٹس میں کھیلنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے۔ جبکہ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ جب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو کرکٹ اور خون ایک ساتھ کیسے بہہ سکتے ہیں۔
VIDEO | Delhi: AAP workers led by party leader Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) burn effigy of Pakistani cricketers as they hold a protest against India vs Pakistan match in Asia Cup 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025
The T20 match is scheduled to be held in Dubai on September 14. #AsiaCup2025 pic.twitter.com/u2l4nij4ZW
IND بمقابلہ PAK میچ کے خلاف احتجاج
اس میچ سے ناراض کئی اپوزیشن لیڈروں نے میچ کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ شیوسینا (یو بی ٹی) نے بھی میچ کے دن احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب دہلی میں عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھردواج کی قیادت میں AAP کارکنوں نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کے خلاف احتجاج میں پاکستانی کرکٹرز کا پتلا جلایا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان اور پاکستان 2013 سے دو طرفہ سیریز نہیں کھیل رہے ہیں، یہ دونوں ٹیمیں صرف آئی سی سی اور اے سی سی ایونٹس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سے ہر کوئی خاص طور پر اپوزیشن لیڈر پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا میچ نہ کھیلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
بھارتی لیجنڈز نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔
رواں سال کھیلی گئی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارتی لیجنڈز نے پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان براہ راست فائنل میں پہنچا تھا۔ بھارتی لیجنڈ کے اس فیصلے کو سوشل میڈیا پر بھی خوب سراہا گیا۔ لیکن جب بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی تو ہندوستانی شائقین کا غصہ بی سی سی آئی پر پھٹ پڑا۔ جس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کو کہنا پڑا کہ ہم حکومت کے پابند ہیں اور حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray on India-Pakistan Asia Cup match says, “How can war and cricket go together? Tomorrow’s match is being played for money; party’s women’s wing will protest.”— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/oymO2D0hTA
بھارتی حکومت کا کہنا ہے۔
بھارتی ٹیم نہ تو پاکستان جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلے گی۔ لیکن ہم ہندوستانی ٹیم کو آئی سی سی اور اے سی سی جیسے ملٹی نیشنل ٹورنامنٹس میں شرکت سے نہیں روکیں گے۔