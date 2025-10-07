ETV Bharat / sports

ممبئی کے خلاف پرتھوی شا کی سنچری، مشیر خان کے ساتھ پرتھوی شا کا میدان میں ہوا جھگڑا

پرتھوی شا نے مہاراشٹر کے لیے اپنی سابق ٹیم ممبئی کے خلاف کھیلتے ہوئے سنچری بنائی، لیکن پھر وہ مشیر خان کے ساتھ لڑ پڑے۔

پرتھوی شا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 11:41 PM IST

حیدرآباد: بھارتی کرکٹر پرتھوی شا، جو کم عمری میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور پھر دھندلا پن میں ڈوب گئے، نے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ شا نے اپنی سابق ڈومیسٹک ٹیم کے خلاف سنچری بنا کر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ پرتھوی ممبئی چھوڑ کر مہاراشٹر کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی نئی ٹیم کے ساتھ بوچی بابو ٹورنامنٹ کھیلا ہے۔

بوچی بابو ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب ان کی نظریں رنجی ٹرافی پر مرکوز ہیں۔ پرتھوی نے منگل کو رنجی ٹرافی کے پریکٹس میچ میں اپنی سابق ٹیم ممبئی کے خلاف شاندار سنچری بنائی۔ تاہم آؤٹ ہونے کے بعد واپسی کے دوران ان کا اپنے سابق ساتھی کھلاڑی مشیر خان سے جھگڑا ہو گیا جو بحث کا مرکز بن گیا۔

پرتھوی نے ممبئی کے خلاف سنچری بنائی

ملک کے لیے پانچ ٹیسٹ میچ کھیلنے والے کرکٹر نے بوچی بابو ٹورنامنٹ میں مہاراشٹر کے لیے اپنے ڈیبیو میچ میں سنچری بنائی۔ انہوں نے نصف سنچری بھی بنائی۔ 25 سالہ کھلاڑی 15 اکتوبر سے شروع ہونے والی رنجی ٹرافی سے قبل بیٹنگ پریکٹس میچوں میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ اوپنر نے پونے میں تین روزہ پریکٹس میچ میں 220 گیندوں پر 181 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ پرتھوی نے آج 144 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی۔

ملک کے لیے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سنچری بنانے والے اوپنر نے ارشین کلکرنی کے ساتھ 305 رنز کی شراکت داری کی۔ اس نے رنجی ٹرافی سے پہلے بولنگ لائن اپ کے خلاف رنز بنائے ہیں جس میں شاردول ٹھاکر، تشار دیشپانڈے، شیوم دوبے، اور تنوش کوٹیان شامل ہیں۔

یہ قومی سلیکٹرز کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ پرتھوی کی دھماکہ خیز اننگز ان کی سابق ٹیم ممبئی کے خلاف آئی تھی۔ انہوں نے 21 چوکے اور تین چھکے لگائے۔ پرتھوی کے اوپننگ پارٹنر ارشین نے 140 گیندوں پر 186 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی۔

پرتھوی اور مشیر کا جھگڑا

تاہم، میچ سے واپسی کے دوران، پرتھوی اپنے ساتھی، مشیر خان کے ساتھ بحث میں آگئے۔ وہ اپنا بیٹ اٹھا کر سرفراز خان کے بھائی کی طرف بھاگتے نظر آئے۔ مشیر کی گیند پر کلین سویپ کرنے کی کوشش میں پرتھوی ڈیپ فائن ٹانگ پر کیچ ہو گئے۔ تب مشیر نے ان سے بات کی اور ممبئی کے سابق کرکٹر بھاگ گئے۔ اس کے ساتھی اس بحث کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ بالآخر امپائر کی مداخلت سے صورتحال پر قابو پالیا گیا۔

یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ پرتھوی کی اپنی سابقہ ​​ٹیم کے لیے نفرت کی وجہ سے ہوا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے نئی شروعات کرنے کے لیے ٹیمیں تبدیل کیں۔ ممبئی کے ساتھ ان کا سفر بالکل بھی خوشگوار نہیں رہا۔ دو بار کی چمپئن مہاراشٹر اپنی رنجی ٹرافی مہم کا آغاز کیرالہ کے خلاف کرے گی۔

