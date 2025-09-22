ہریانہ کی پراچی سینی نے ایشین کیڈٹ کپ میں فینسنگ میں گولڈ میڈل جیتا، ہریانہ میں منایا گیا جشن
جند کی پراچی سینی نے ایشین کیڈٹ کپ میں فینسنگ میں گولڈ میڈل جیتا ہے جس کے بعد شہر میں جشن کا ماحول ہے۔
Published : September 22, 2025 at 12:19 PM IST
جند، ہریانہ: ایشین کیڈٹ کپ 2025، 19 سے 22 ستمبر تک اندرا گاندھی انٹرنیشنل اسپورٹس کمپلیکس، ہلدوانی، اتراکھنڈ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا اہتمام ایشین فینسنگ کنفیڈریشن (ایف سی اے) کے زیراہتمام فینسنگ ایسوسی ایشن آف انڈیا کر رہا ہے۔ 20 ستمبر کو ایونٹ کے دوسرے دن جند کی پراچی سینی نے گولڈ میڈل جیت کر ہندوستانی پرچم بلند کیا۔ اس نے سیمی فائنل اور فائنل میچوں میں ازبکستان کے دونوں کھلاڑیوں کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔
پراچی کا ہندوستان کے لیے پہلا بین الاقوامی طلائی تمغہ
بین الاقوامی ایتھلیٹ پراچی نے ہمیشہ اپنے کھیل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس گولڈ میڈل کے ساتھ، اس نے اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پراچی ہندوستان کے بہترین فینسنگ ایتھلیٹس میں سے ایک ہیں۔ متعدد تمغے حاصل کرنے والی پراچی نے ہندوستان کا پہلا بین الاقوامی گولڈ میڈل جیتا ہے۔ فینسنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سکریٹری اور فینسنگ فیڈریشن آف ایشیا کے صدر راجیو مہتا نے پراچی کی تعریف کی، انہیں گولڈ میڈل پیش کیا اور مبارکباد دی۔ پراچی نے اپنی تربیت جند میں شروع کی اور اپنے ابتدائی کوچز سے سیکھ کر مختلف زمروں میں قومی چیمپئن بن گئیں۔
پراچی 11ویں جماعت کی طالبہ
پراچی ڈی اے وی سینئر سیکنڈری اسکول، جند کی طالبہ ہے۔ پراچی اس وقت گجرات کے احمد آباد میں وجے بھارت فاؤنڈیشن میں ٹریننگ کر رہی ہیں۔ پراچی کے خاندان نے فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اور کوچز کا شکریہ ادا کیا۔ پراچی ڈی اے وی سینئر سیکنڈری اسکول، جند میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ان کامیابیوں سے پراچی کے اسکول، خاندان اور کالونی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جنڈ کے رہائشی پراچی کے اہل خانہ کو مبارکباد کا اظہار کر رہے ہیں، جنہوں نے انہیں مٹھائیاں بھی دی ہیں۔
17 سے زیادہ ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں
اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے 19 ستمبر کو ایونٹ کا افتتاح کیا اور قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے کہا، "اتراکھنڈ کھیلوں کا پاور ہاؤس بننے کے لیے تیار ہے۔" ایشین فینسنگ کنفیڈریشن کے صدر اور فینسنگ ایسوسی ایشن آف انڈیا کے پرنسپل سکریٹری راجیو مہتا نے بیان کیا، "ایشیا کپ میں 17 ممالک اور پورے ایشیا سے بہت سے باصلاحیت کیڈٹ فینسرز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایونٹ اتراکھنڈ میں عالمی مقابلے لائے گا اور کھلاڑیوں کی اگلی نسل کو تیار کرے گا۔"