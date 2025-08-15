پی ایم مودی نے لال قلعہ سے قومی کھیل پالیسی پر بڑی بات کی

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو یوم آزادی کے موقع پر اپنی تقریر میں ہندوستان کی ترقی میں کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حال ہی میں پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قومی کھیل پالیسی 2025 دور دراز علاقوں میں کھیلوں کو فروغ دینے میں مدد کرے گی۔
قوم سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم مودی نے نشاندہی کی کہ ایک وقت تھا جب والدین اپنے بچوں کو کھیل کو سنجیدگی سے لینے دینے سے ہچکچاتے تھے، لیکن آج اس ذہنیت میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔
قومی کھیل پالیسی پر پی ایم مودی نے کیا کہا؟
وزیر اعظم مودی نے 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر نئی دہلی کے لال قلعہ سے قوم سے اپنے خطاب میں کہا، 'کھیل ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جب والدین بچوں کو کھیلوں میں وقت گزارنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب جب بچے کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں تو والدین فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنے ملک کے خاندانوں میں جب میں کھیلوں کے لیے خوش آئند ماحول دیکھتا ہوں تو میرا دل فخر سے بھر جاتا ہے۔ میں اسے ملک کے مستقبل کے لیے ایک مثبت اشارہ سمجھتا ہوں۔
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 'کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہم نے کئی دہائیوں کے بعد کھیلوں کی پالیسی متعارف کرائی ہے جس کا مقصد کھیلوں کے شعبے کو مجموعی طور پر ترقی دینا ہے۔ اسکولوں سے لے کر اولمپکس تک، ہم ایک جامع ماحولیاتی نظام تیار کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے وہ معیاری کوچنگ فراہم کرنے، فٹنس کو یقینی بنانے، کھیل کے میدانوں کو تیار کرنے، کھیلوں کے مناسب ڈھانچے کی تعمیر یا ضروری وسائل فراہم کرنے کے بارے میں ہو۔ ہم کھیلوں کے سازوسامان کی تیاری میں چھوٹی صنعتوں کی مدد کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، ان کوششوں کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ پورا ماحولیاتی نظام دور دراز کے علاقوں میں کھیلوں کو فروغ دے۔'
قومی کھیل پالیسی 2025؟
آپ کو بتاتے چلیں کہ یکم جولائی کو وزیر اعظم مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ نے قومی کھیل پالیسی (این ایس پی 2025) کو منظوری دی تھی اور پھر 12 اگست کو قومی کھیل پالیسی بل 2025 کو پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا تھا۔ قومی کھیل پالیسی 2025 کا مقصد ہندوستان کو کھیلوں کا ملک بننے کی طرف تبدیلی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نئی پالیسی کے تحت سپورٹس لیگز کے انعقاد کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو مواقع مل سکیں۔