ہاتھ نہ ملانے کے تنازعہ کے بعد پی سی بی کا آئی سی سی سے بڑا مطالبہ، اس آفیشل کو ایشیا کپ سے فوری ہٹانے کو کہا
اس سے قبل پی سی بی نے اے سی سی سے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے کی شکایت کی تھی۔
Published : September 15, 2025 at 6:45 PM IST
دبئی: پاک بھارت میچ میں ہاتھ نہ ملانے کا تنازع اب آئی سی سی تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر محسن نقوی نے اس معاملے کی شکایت آئی سی سی سے کی ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا، 'پی سی بی نے میچ ریفری کی جانب سے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ اور کرکٹ کی روح سے متعلق ایم سی سی قوانین کی خلاف ورزی کے حوالے سے آئی سی سی میں شکایت درج کرائی ہے، اور ایشیا کپ سے میچ ریفری کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔'
آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل پی سی بی کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں اس مطالبے کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے میچ ریفری کو ٹورنامنٹ سے ہٹانے کی درخواست حیران کن ہے۔ پی سی بی صدر نے میچ ختم ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ نقوی نے لکھا، 'میں آج اسپورٹس مین شپ کی کمی سے بہت مایوس ہوں۔ سیاست کو کھیل میں گھسیٹنا سپورٹس مین شپ کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ امید ہے کہ تمام ٹیمیں آنے والی فتح کا جشن شائستگی کے ساتھ منائیں گی۔'
کھیل کی روح کے خلاف
اس سے قبل پی سی بی نے اے سی سی سے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے کی شکایت کی تھی۔ جس میں انہوں نے اسے کھیل کی روح کے خلاف اور نامناسب قرار دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کپتان سلمان علی آغا کو میچ کے بعد کی پیشکش کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ پی سی بی نے ایک بیان میں کہا کہ میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے ٹاس کے وقت کپتان سلمان علی آغا سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھارتی ہم منصب سے مصافحہ نہ کریں۔ پاکستان ٹیم انتظامیہ نے اس رویے کو کھیل کی روح کے خلاف قرار دیتے ہوئے احتجاج درج کرایا ہے۔
مصافحہ کا تنازعہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دی تھی۔ فتح کے بعد میدان میں موجود بھارتی کھلاڑی کپتان سوریہ کمار یادیو اور شیوم دوبے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کیے بغیر اپنے ڈریسنگ روم میں واپس چلے گئے۔ پاکستانی ٹیم اس حرکت سے حیران رہ گئی اور یہاں تک کہ ان کے کپتان سلمان آغا نے بھی اپنے احتجاج کے اظہار کے لیے میچ کے بعد کی پریزنٹیشن میں شرکت نہیں کی۔