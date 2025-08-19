نئی دہلی: پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2025-26 کے لیے نئے سینٹرل کنٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں 30 کھلاڑیوں کو جگہ دی گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ نئے سینٹرل کنٹریکٹ میں کسی کھلاڑی کو اے کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا ہے۔ ٹیم کے اسٹار بلے باز اور سابق کپتان بابر اعظم اور ون ڈے ٹیم کے موجودہ کپتان محمد رضوان کو کیٹیگری اے سے نکال کر کیٹیگری بی میں ڈال دیا گیا ہے۔
پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سینٹرل کنٹریکٹ کی کیٹیگری اے کو ختم نہیں کیا گیا تاہم کوئی بھی کھلاڑی نئے سینٹرل کنٹریکٹ میں کیٹیگری اے کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ جس کی وجہ سے اس فہرست میں کسی کھلاڑی کو نہیں رکھا گیا۔ کارکردگی کی بنیاد پر 10-10 کھلاڑیوں کو بی، سی اور ڈی کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدے یکم جولائی 2025 سے 30 جون 2026 تک لاگو ہوں گے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال 27 کھلاڑیوں کو کنٹریکٹ دیا گیا تھا جب کہ اس سال 12 نئے کھلاڑیوں کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور 8 کھلاڑیوں کو بھی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔
پاکستان سینٹرل کنٹریکٹ 2025-2026
اے کیٹگری: ایک بھی کھلاڑی شامل نہیں
بی کیٹیگری: بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان، شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤف، حسن علی، صائم ایوب، سلمان علی آغا۔
سی کیٹیگری: عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، نعمان علی۔
ڈی کیٹیگری: شان مسعود، حسین طلعت، محمد عباس، محمد وسیم جونیئر، محمد عباس آفریدی، خوشدل شاہ، احمد دانیال، سلمان مرزا، خرم شہزاد، سفیان مقیم۔
کرکٹرز کی تنخواہ
رپورٹس کے مطابق سینٹرل کنٹریکٹ کی سی کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو ماہانہ 25 لاکھ پاکستانی روپے ملیں گے جب کہ ڈی کیٹیگری میں شامل کرکٹرز کو ماہانہ 15 لاکھ پاکستانی روپے ملیں گے۔ بی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔
پانچ کھلاڑیوں کی ترقی
گزشتہ سال کی کارکردگی کی بنیاد پر پانچ کھلاڑیوں کو ترقی دی گئی ہے۔ ابرار احمد، حارث رؤف، صائم ایوب، سلمان علی آغا اور شاداب خان کو بی کیٹیگری کے کنٹریکٹ دیئے گئے ہیں۔
کھلاڑی سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر
آٹھ کھلاڑی نئے سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان میں عامر جمال، حسیب اللہ، کامران غلام، میر حمزہ، محمد علی، محمد ہریرہ، محمد عرفان خان اور عثمان خان شامل ہیں۔ یہ سب پچھلے معاہدے میں ڈی کیٹیگری میں تھے۔