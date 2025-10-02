ETV Bharat / sports

ایشیا کپ ٹرافی تنازعہ پر محسن نقوی کا بڑا بیان: جانیے انہوں نے بھارتی میڈیا پر سنگین الزامات کیوں لگائے؟

ایشیا کپ ٹرافی کا تنازعہ اب مختلف رخ اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے خود اہم بیان دیا ہے۔

ایشیا کپ ٹرافی تنازعہ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 8:26 AM IST

حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2025 تو جیت لیا لیکن ٹرافی وصول نہیں کی جس کے باعث ایشیا کپ ٹرافی پر تنازعہ مزید گہرا ہوگیا۔ اس تنازعہ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے چیئرمین محسن نقوی بھی شامل ہیں، جو پی سی بی اور پاکستان حکومت میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔

28 ستمبر کو ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی جس کے بعد بھارت نے میچ پریزنٹیشن تقریب میں محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. جس کے بعد وہ ٹرافی اپنے ساتھ اپنے ہوٹل لے گئے۔ اب بی سی سی آئی نقوی سے ٹرافی ہندوستان کو واپس کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔

محسن نقوی (AP)

محسن نقوی نے معافی کی خبروں کو مسترد کیا

اس سب کے درمیان مختلف رپورٹس سامنے آئیں کہ محسن نقوی نے بی سی سی آئی سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ ٹرافی بھارت کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نقوی نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈہ پھیلانے کا الزام لگایا۔

محسن نقوی نے ایکس پر پوسٹ کیا

محسن نقوی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "بھارتی میڈیا حقائق پر نہیں بلکہ جھوٹ پر پروان چڑھتا ہے۔ میں یہ بالکل واضح کر دوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی بی سی سی آئی سے معافی مانگی ہے اور نہ ہی کبھی معافی مانگوں گا۔ "یہ من گھڑت بکواس سستے پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بدقسمتی سے، بھارت سیاست کو کرکٹ میں گھسیٹ رہا ہے، جس سے کھیل کی روح کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔"

انہوں نے مزید لکھا کہ ’اے سی سی کے صدر کی حیثیت سے میں اس دن ٹرافی حوالے کرنے کے لیے تیار تھا اور میں تیار ہوں۔ اگر وہ واقعی یہ چاہتے ہیں تو وہ اے سی سی آفس آ کر مجھ سے وصول کر سکتے ہیں۔

پوری کہانی کے بارے میں جانیں

ایشیا کپ 2025 جیتنے کے بعد، بھارت نے پاکستان اور بھارت کے سیاسی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے نقوی سے ٹرافی اور تمغے لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بجائے امارات کرکٹ بورڈ کے نائب صدر سے ایوارڈز پیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ تاہم نقوی نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔

ایوارڈز کی تقریب میں ایوارڈ وصول کیے گئے

بعد میں ایوارڈز کی تقریب میں بھارتی اسپنر کلدیپ یادو، اوپنر ابھیشیک شرما اور بلے باز تلک ورما نے اسٹیج پر موجود دیگر لوگوں سے اپنے ایوارڈ وصول کیے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نقوی نے ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادو سے اے سی سی کے دفتر سے ٹرافی لینے کے لیے ذاتی طور پر دبئی جانے کا مطالبہ کیا تھا۔

