پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، 3 نئے کھلاڑی شامل، مکمل دستہ دیکھیں
جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
حیدرآباد: پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو 12 اکتوبر سے شروع ہونے والی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 سائیکل کے حصے کے طور پر ہوگی۔ شان مسعود اس سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے جب کہ تین نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روحیل نذیر کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ان تین نئے کھلاڑیوں میں آصف آفریدی لیفٹ آرم اسپنر، فیصل اکرم کلائی اسپنر اور روحیل نذیر وکٹ کیپر بلے باز ہیں۔ سینئر کھلاڑی بابر اور رضوان کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 12 سے 16 اکتوبر تک لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد 28 اکتوبر سے 8 نومبر تک تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے میچز ہوں گے جس کے لیے ٹیموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 کی دفاعی چیمپئن جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ سائیکل کی یہ پہلی ٹیسٹ سیریز ہے۔ اظہر محمود پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں جبکہ مائیک ہیسن محدود اوورز کی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں۔
شان مسعود ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی کپتانی جاری رکھیں گے جب کہ رضوان وکٹ کیپنگ کے فرائض سنبھالیں گے۔ بابر کی واپسی سے مڈل آرڈر مضبوط ہوا ہے جبکہ اہم بولرز شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، اور ابرار احمد بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق سے اننگز کا آغاز متوقع ہے جبکہ سعود شکیل اور سلمان علی آغا بیٹنگ کو مضبوط کریں گے۔
آصف آفریدی اور فیصل اکرم کی شمولیت سے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی اسپن باؤلنگ اہم اثاثہ بن جائے گی جبکہ روحیل نذیر کو اضافی وکٹ کیپنگ کا آپشن ملے گا۔
جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستانی اسکواڈ: شان مسعود (کپتان)، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، آصف آفریدی، بابر اعظم، فیصل اکرم، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، خرم شہزاد، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، نعمان علی، روحیل نذیر، ساجد خان، حسن علی، امام الحق، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں۔