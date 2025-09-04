ETV Bharat / sports

پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف ریپ کیس کا آیا بڑا فیصلہ - HAIDER ALI RAPE CASE

حیدر علی کو پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کے الزامات کے بعد گزشتہ ماہ مانچسٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔

pakistani cricketer haider ali rape case dismissed due to insufficient evidence Urdu News
پاکستانی کرکٹر حیدر علی (Social Media Twitter)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 4:10 PM IST

مانچسٹر: پاکستانی نوجوان بلے باز حیدر علی کے بارے میں ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے، جنہیں گزشتہ ماہ اگست میں مبینہ زیادتی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انگلینڈ کی مانچسٹر پولیس نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ریپ کیس کو خارج کر دیا ہے۔ ریپ کے الزام سے بری ہونے کے بعد پاکستانی کرکٹر کو آئندہ چند گھنٹوں میں اپنا پاسپورٹ واپس مل جائے گا۔ جس کے بعد وہ برطانیہ میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گے۔

ریپ کیس کا ملزم کب تھا؟

حیدر علی پر ریپ کیس کا الزام تھا جب وہ پاکستان شاہین ٹیم کے ساتھ انگلینڈ اے ٹیم کے خلاف میچ کھیلنے مانچسٹر پہنچے تھے۔ جہاں پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے حیدر علی پر زیادتی کا الزام لگایا۔ جس کے بعد نوجوان بلے باز کو مانچسٹر پولیس نے گرفتار کر لیا اور تفتیش کے دوران ضمانت پر رہا کر دیا تاہم ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔

حیدر علی معطل

ریپ کیس کی تحقیقات میں گھیرے جانے کی خبر سامنے آتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو تحقیقات مکمل ہونے تک ٹیم سے معطل کرتے ہوئے قانونی جنگ کے لیے مکمل تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جب کہ حیدر علی کیس میں بری ہو چکے ہیں تو ان کی ٹیم میں واپسی کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔

pakistani cricketer haider ali rape case dismissed due to insufficient evidence Urdu News
پاکستانی کرکٹ ٹیم (IANS PHOTO)

کرکٹ کیریئر

24 سالہ حیدر علی نے 2020 میں اپنا ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے ڈیبیو کیا۔ 35 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں علی نے 17.41 کی اوسط اور 124.69 کے اسٹرائیک ریٹ سے 505 رنز بنائے ہیں، جس میں تین نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا ون ڈے کا تجربہ دو میچوں کا ہے جس میں انہوں نے 21 کی اوسط سے 42 رنز بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ حیدر علی 2020 کے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان بھی تھے۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں، وہ پشاور زلمی، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ جہاں انہوں نے 49 میچوں میں چار نصف سنچریوں کی مدد سے مجموعی طور پر 846 رنز بنائے ہیں۔

pakistani cricketer haider ali rape case dismissed due to insufficient evidence Urdu News
پاکستانی کرکٹر حیدر علی (IANS PHOTO)

کیا تھا پورا واقعہ

واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت نیا بھونچال آگیا تھا جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ 24 سالہ نوجوان کھلاڑی حیدر علی کو برطانیہ کی گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایک فوجداری کیس میں گرفتار کر لیا۔ لیکن بعد میں ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حیدر علی پر عصمت دری کا الزام ہے۔

بتایا جا رہا تھا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کی 'اے' ٹیم 'پاکستان شاہین' انگلینڈ کے دورے پر گئی تھی۔ جہاں انہوں نے 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کی 'اے' ٹیم کے ساتھ دو تین روزہ میچ کھیلے جو دونوں ڈرا ہوئے۔ جب کہ پاکستان شاہینوں نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز 1-2 سے جیت لی۔

