مانچسٹر: پاکستانی نوجوان بلے باز حیدر علی کے بارے میں ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے، جنہیں گزشتہ ماہ اگست میں مبینہ زیادتی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انگلینڈ کی مانچسٹر پولیس نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ریپ کیس کو خارج کر دیا ہے۔ ریپ کے الزام سے بری ہونے کے بعد پاکستانی کرکٹر کو آئندہ چند گھنٹوں میں اپنا پاسپورٹ واپس مل جائے گا۔ جس کے بعد وہ برطانیہ میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گے۔
اے ایمان والو ! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو۔(القرآن)#haiderali pic.twitter.com/S2UR5P4ll0— 𝑨𝙗𝒅𝙪𝒍𝙡𝒂𝙝 𝙎𝒖𝙡𝒕𝙖𝒏⁵⁶ (@Abdullahs_56) September 3, 2025
ریپ کیس کا ملزم کب تھا؟
حیدر علی پر ریپ کیس کا الزام تھا جب وہ پاکستان شاہین ٹیم کے ساتھ انگلینڈ اے ٹیم کے خلاف میچ کھیلنے مانچسٹر پہنچے تھے۔ جہاں پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے حیدر علی پر زیادتی کا الزام لگایا۔ جس کے بعد نوجوان بلے باز کو مانچسٹر پولیس نے گرفتار کر لیا اور تفتیش کے دوران ضمانت پر رہا کر دیا تاہم ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔
Haider Ali clean hitting today!! 34 in just 12 balls. 4 sixes.. pic.twitter.com/EZvEjKScSC— @imPakistaniLAD (@DaPakistaniLAD) February 28, 2020
حیدر علی معطل
ریپ کیس کی تحقیقات میں گھیرے جانے کی خبر سامنے آتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو تحقیقات مکمل ہونے تک ٹیم سے معطل کرتے ہوئے قانونی جنگ کے لیے مکمل تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جب کہ حیدر علی کیس میں بری ہو چکے ہیں تو ان کی ٹیم میں واپسی کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔
کرکٹ کیریئر
24 سالہ حیدر علی نے 2020 میں اپنا ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے ڈیبیو کیا۔ 35 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں علی نے 17.41 کی اوسط اور 124.69 کے اسٹرائیک ریٹ سے 505 رنز بنائے ہیں، جس میں تین نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا ون ڈے کا تجربہ دو میچوں کا ہے جس میں انہوں نے 21 کی اوسط سے 42 رنز بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ حیدر علی 2020 کے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان بھی تھے۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں، وہ پشاور زلمی، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ جہاں انہوں نے 49 میچوں میں چار نصف سنچریوں کی مدد سے مجموعی طور پر 846 رنز بنائے ہیں۔
کیا تھا پورا واقعہ
واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت نیا بھونچال آگیا تھا جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ 24 سالہ نوجوان کھلاڑی حیدر علی کو برطانیہ کی گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایک فوجداری کیس میں گرفتار کر لیا۔ لیکن بعد میں ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حیدر علی پر عصمت دری کا الزام ہے۔
بتایا جا رہا تھا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کی 'اے' ٹیم 'پاکستان شاہین' انگلینڈ کے دورے پر گئی تھی۔ جہاں انہوں نے 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کی 'اے' ٹیم کے ساتھ دو تین روزہ میچ کھیلے جو دونوں ڈرا ہوئے۔ جب کہ پاکستان شاہینوں نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز 1-2 سے جیت لی۔