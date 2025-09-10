آئی سی سی رینکنگ میں پاکستانی باؤلرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جوفرا آرچر نے ون ڈے رینکنگ میں ہلچل مچا دی
پاکستانی باؤلرز نے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں کمال کیا ہے، انگلینڈ کے فاسٹ باؤلر جوفرا آرچر نے ون ڈے رینکنگ میں ہلچل مچا دی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 7:56 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کے گیند بازوں نے نئی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بڑی چھلانگ لگا دی ہے۔ جبکہ انگلینڈ کے فاسٹ باؤلر جوفرا آرچر ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر آگئے ہیں۔ جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے نمبر 1 بولر کیشو مہاراج کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔
Pakistan’s big performers in tri-series win and England’s pace sensation surge in the latest ICC Men’s Player Rankings 📈https://t.co/JZp82PRcmM— ICC (@ICC) September 10, 2025
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستانی بولرز کی چمک
پاکستان نے حالیہ سہ فریقی سیریز کے فائنل میں 75 رنز سے کامیابی حاصل کی اور اس کے باؤلرز نے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں سب سے بڑی بہتری کی ہے۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر سفیان مقیم فائنل میں دو وکٹیں لینے کے بعد سات درجے ترقی کرکے 15ویں نمبر پر آگئے ہیں۔ فاسٹ باؤلر شاہین آفریدی اس مقابلے میں دو میچوں میں چھ وکٹیں لے کر 4 درجے ترقی کر کے 22 ویں نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ لیگ اسپنر ابرار احمد 39 درجے ترقی کر کے 27 ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔
اسپنر محمد نواز کو ان کی 10 وکٹوں پر سیریز کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا اور بائیں ہاتھ کے باؤلر ٹی ٹوئنٹی باؤلرز کی فہرست میں 13 درجے چھلانگ لگا کر 30 ویں نمبر پر پہنچ گئے، جس میں نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر جیکب ڈفی سرفہرست ہیں۔
یہ بلے باز رینکنگ میں حاوی ہیں
پاکستان کے دھماکہ خیز اوپنر فخر زمان ٹی ٹوئنٹی بلے بازوں کی تازہ ترین درجہ بندی میں سب سے بڑے فاتح ہیں۔ سہ فریقی سیریز میں 155 رنز بنانے کے بعد بائیں ہاتھ کے بلے باز نو مقام چڑھ کر 68 ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ سری لنکا کے ٹاپ آرڈر کھلاڑی کوسل پریرا ہرارے میں زمبابوے کے خلاف ناقابل شکست نصف سنچری کی بدولت تین درجے چڑھ کر نویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔
زمبابوے کو تجربہ کار سکندر رضا کی حالیہ کارکردگی سے فروغ ملا ہے، جو سری لنکا کے خلاف مسلسل کارکردگی کے بعد ٹی ٹوئنٹی آل راؤنڈرز کی فہرست میں تین درجے ترقی کر کے چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں
ون ڈے رینکنگ میں انگلینڈ کے تیز گیند باز آرچر کی ترقی
تازہ ترین ون ڈے رینکنگ میں بھی کافی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، حال ہی میں جنوبی افریقہ کی سیریز 2-1 سے جیتنے کے بعد انگلینڈ اور جنوبی افریقہ دونوں کے کھلاڑیوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ جوفرا آرچر کو ہوا جنہوں نے ساؤتھمپٹن میں سیریز کے آخری میچ میں شاندار 4-18 سمیت سیریز میں آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ وہ تازہ ترین ون ڈے گیند بازوں کی درجہ بندی میں 16 درجے چھلانگ لگا کر تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔
راشد اور روٹ نے ون ڈے رینکنگ میں بھی تہلکہ مچایا
آرچر نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے دوران انگلینڈ کے لیے دو وکٹیں حاصل کیں۔ آرچر نمبر 1 ون ڈے بولر کیشو مہاراج سے صرف 26 ریٹنگ پوائنٹس پیچھے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے اسپنر نے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں آٹھ وکٹیں لے کر رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ آرچر کے ساتھی عادل رشید ون ڈے بولرز کی اسی فہرست میں سات درجے ترقی کرکے آٹھویں نمبر پر آگئے ہیں۔ جب کہ انگلینڈ کے تینوں جو روٹ (پانچ مقام چڑھ کر 19 ویں پر)، جوس بٹلر (سات مقام چڑھ کر 35 ویں پر) اور جیکب بیتھل (56 درجے ترقی کر کے 65 ویں پر) سبھی نے ون ڈے بلے بازوں کی درجہ بندی میں جگہ بنائی ہے۔