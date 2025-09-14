ETV Bharat / sports

ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ: پاکستان کی دو وکٹیں گرگئیں، ٹیم انڈیا پرجوش

کرکٹ کے سب سے بڑے حریف ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ ایشیا کپ ٹی 20 میں ہند۔ پاک میچ شروع۔

ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ: پاکستان کی دو وکٹیں گرگئیں
ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ: پاکستان کی دو وکٹیں گرگئیں (AP)
Choose ETV Bharat

ایشیاکپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 2025 کے 6 واں میچ جو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جارہا ہے، میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم میچ کے شروع سے ہی پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکاردکھائی دے رہی ہے، کھیل کے پہلے اوور میں صائم ایوب بغیر کھاتہ کھولے آؤٹ ہوئے جبکہ دوسرے اوور میں محمد حارث صرف 3 رنز بنا کر جسپریت بمراہ کا شکار بنے۔

وہیں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ میں ٹیم انڈیا پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ صائم ایوب، پانڈیا کی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔ محمد حارث جو 6 کے مجموعی اسکور پر صرف 3 رنز بنائے تھے، بمراہ کے ہاتھوں وکٹ گنوا بیٹھے۔

