ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ: پاکستان کی دو وکٹیں گرگئیں، ٹیم انڈیا پرجوش
کرکٹ کے سب سے بڑے حریف ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ ایشیا کپ ٹی 20 میں ہند۔ پاک میچ شروع۔
Published : September 14, 2025 at 8:17 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 8:25 PM IST
ایشیاکپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 2025 کے 6 واں میچ جو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جارہا ہے، میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم میچ کے شروع سے ہی پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکاردکھائی دے رہی ہے، کھیل کے پہلے اوور میں صائم ایوب بغیر کھاتہ کھولے آؤٹ ہوئے جبکہ دوسرے اوور میں محمد حارث صرف 3 رنز بنا کر جسپریت بمراہ کا شکار بنے۔
وہیں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ میں ٹیم انڈیا پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ صائم ایوب، پانڈیا کی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔ محمد حارث جو 6 کے مجموعی اسکور پر صرف 3 رنز بنائے تھے، بمراہ کے ہاتھوں وکٹ گنوا بیٹھے۔