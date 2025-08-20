حیدرآباد، تلنگانہ: بھارت میں ہونے والے مینز ہاکی ایشیا کپ 2025 کی ٹیموں میں اہم تبدیلی کی گئی ہے۔ کیونکہ دو ممالک پاکستان اور عمان ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے سکیورٹی وجوہات کی بناء پر بھارت آنے سے انکار کر دیا۔ جب کہ عمان کی ٹیم اپنی حکومت سے اختلافات کے باعث ٹورنامنٹ سے دستبردار ہوگئی۔ دو ٹیموں کے دستبردار ہونے کے بعد ایشین ہاکی فیڈریشن نے ان کی جگہ بنگلہ دیش اور قازقستان کی ٹیموں کو ٹورنامنٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان نے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر دستبرداری اختیار کی
ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ کمار ٹرکی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو گیا ہے کیونکہ وہ سکیورٹی وجوہات کی بناء پر بھارت آنے سے انکار کر رہے ہیں۔
حکومت سے ذاتی اختلافات کی وجہ سے عمانی ٹیم کی عدم شرکت
دلیپ کمار ٹرکی نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا، 'ایشیا کپ ایشیائی ہاکی کا بہت اہم ٹورنامنٹ ہے۔ پاکستان سکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس ٹورنامنٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ بھارت نے ان سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ خود آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمان کی ٹیم بھی اپنی حکومت سے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ہندوستان نہیں آ رہی ہے۔
ایشیا کپ میں پاکستان اور عمان کی کارکردگی
پاکستان تین بار ایشیا کپ کا چیمپئن رہا ہے، جس نے 1982 سے 1989 کے درمیان کھیلے گئے پہلے تین ایڈیشن جیتے تھے۔ اس وقت وہ دنیا بھر میں 15ویں نمبر پر ہے۔ عمان، دنیا کی 26ویں رینکنگ والی ٹیم، اب تک تین ایڈیشن کھیل چکی ہے اور اس کی رینکنگ 5ویں یا اس سے نیچے ہے۔
Schedule for Asia Cup Men's Hockey in India announced | India, Japan, China, Kazakhstan in Pool A. Malaysia, Korea, Bangladesh and Chinese Taipei in Pool B.
بنگلہ دیش اور قازقستان کو موقع ملا
بنگلہ دیش اور قازقستان اس ٹورنامنٹ میں پاکستان اور عمان کی جگہ لیں گے۔ بنگلہ دیش عالمی درجہ بندی میں 29ویں نمبر پر ہے اور ایشیا کپ میں کبھی بھی پانچویں سے اوپر نہیں رہا۔ قازقستان (عالمی درجہ بندی میں 81ویں نمبر پر ہے) 31 سال بعد ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا۔ قازقستان نے آخری بار ایشیا کپ 1994 کے ایڈیشن میں کھیلا تھا۔
ایشیا کپ کے لیے بھارتی اسکواڈ
بھارت نے ایشیا کپ کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں تجربہ کار ڈریگ فلکر ہرمپریت سنگھ ٹیم کی کپتانی جاری رکھیں گے۔
ہندوستانی ہاکی ٹیم
گول کیپر: کرشن بی پاٹھک، سورج کرکیرا
ڈیفینڈر: سمیت، جرمن پریت سنگھ، سنجے، ہرمن پریت سنگھ، امیت روہیداس، جوگراج سنگھ
مڈ فیلڈرز: راجندر سنگھ، راج کمار پال، ہاردک سنگھ، منپریت سنگھ، وویک ساگر پرساد
فارورڈ: مندیپ سنگھ، شیلانند لکرا، ابھیشیک، سکھجیت سنگھ، دلپریت سنگھ
ہاکی ایشیا کپ 2025 ٹورنامنٹ فارمیٹ
آٹھ ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کا آغاز 29 اگست سے ہوگا جس کا پہلا میچ ملائیشیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہندوستان اپنی مہم کا آغاز چین کے خلاف میچ سے کرے گا۔ آٹھ ٹیموں کو دو پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پول 'اے' ہندوستان، چین، جاپان اور قازقستان پر مشتمل ہے جب کہ پول 'بی' میں ملائیشیا، کوریا، چائنیز تائپے اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ ہر پول سے ٹاپ دو ٹیمیں سپر 4 میں داخل ہوں گی، جہاں ٹیمیں راؤنڈ رابن فارمیٹ میں کھیلیں گی، پھر ٹاپ دو ٹیمیں فائنل کھیلیں گی۔
خاص بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ نہ صرف ایشیا کی بہترین ٹیم کا فیصلہ کرے گا بلکہ فاتح کو ہالینڈ میں ہونے والے ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں بھی براہ راست انٹری ملے گی۔