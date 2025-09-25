ایشیا کپ کے سپر فور میں آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ، بھارت کے ساتھ فائنل میں کون ہوگا مد مقابل؟
پاکستان کی کارکردگی ایشیا کپ میں اچھی نہیں رہی ہے، آج جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فائنل کھیلے گی۔
Published : September 25, 2025 at 1:38 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں جگہ بنانے کے لیے پانچواں سپر 4 میچ آج 25 ستمبر (جمعرات) پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے مدمقابل ہوں گی۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں اس میچ میں پاکستان کو جیتنا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش مسلسل دو میچ کھیلے گا، بدھ کو بھارت کے خلاف کھیلا تھا، جہاں ٹیم انڈیا نے اسے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔
A fight to the finish 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2025
Who punches their ticket to the Asia Cup Final? 🤔
Watch PAKvBAN tonight 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/RMfhoJahsD
اگر بنگلہ دیش آج کا یہ میچ جیت جاتا ہے تو اس کا مقابلہ 28 ستمبر کو ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت سے ہوگا۔ تاہم اگر پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دیتا ہے تو اس کا ٹورنامنٹ میں تیسری بار بھارتی کرکٹ ٹیم سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کی جیت بھارت اور پاکستان کے فائنل میں جگہ بنا دے گی۔ اس سے پہلے، آئیے ہم آپ کو پچ رپورٹ، ہیڈ ٹو ہیڈ کا ریکارڈ، اور دونوں ٹیموں کے لیے ممکنہ پلیئنگ الیون سے متعلق جانکاری فراہم کرتے ہیں۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اب تک کل 25 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران پاکستان نے 20 میچ جیتے ہیں، جب کہ بنگلہ دیش نے صرف 5 جیتے ہیں۔ ان اعدادوشمار کی بنیاد پر پاکستان کی برتری نظر آتی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی حالیہ فارم شاندار ہے جبکہ پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہی ہے۔
Winner takes it all! 🔥 Bangladesh 🇧🇩 🆚Pakistan 🇵🇰 – knockout battle awaits!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 25, 2025
Match 17 | Super Four | Asia Cup 2025
25 September 2025 | 8:30 PM | Dubai International Cricket Stadium#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/kY5aaMKJaQ
پچ رپورٹ
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ ہمیشہ اسپن بولرز کے حق میں رہی ہے۔ سلو بولرز بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ اس پچ پر بلے بازوں کے لیے رنز بنانا مشکل ہے۔ تیز گیند بازوں کو بھی بہت کم مدد ملتی ہے۔ ایشیا کپ میں اس پچ پر سب سے زیادہ اسکور 174 ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف بنایا تھا۔ اس پچ پر اوسط اسکور 145-155 ہے۔ سب سے زیادہ سکور 222 ہے، اور سب سے کم 56۔ اس پچ پر ٹاس جیتنے والی ٹیم ممکنہ طور پر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کرے گی، کیونکہ بعد میں اوس ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔
بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے کلیدی کھلاڑی
بنگلہ دیش کے لیے رشاد حسین (6 وکٹیں) اپنے لیگ اسپن سے پاکستانی بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ مستفیض الرحمان بھی اپنی طاقت دکھاتے نظر آئیں گے۔ بلے کے ساتھ، ٹیم سیف حسن (160 رنز) پر بھروسہ کرے گی، جنہوں نے ٹورنامنٹ میں لگاتار دو نصف سنچریاں اسکور کی ہیں۔ لٹن داس (119) کی واپسی بھی ٹیم کے لیے اہم ہوگی۔
Not our night, but Saif Hassan’s 69 from 51 was a display of courage and class. 💚 Thank you, Saif, for keeping the fight alive! 🙌— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 24, 2025
Photo Credit: @ACCMedia1 pic.twitter.com/nAUGCUNMd9
سری لنکا کے خلاف شاندار کارکردگی کے بعد پاکستان کو شاہین شاہ آفریدی (6 وکٹوں) سے اچھی کارکردگی کی توقع ہوگی۔ فخر زمان (122رنز) بیٹنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فخر زمان میں اپنے دم پر ٹیم کو جیت دلانے کی صلاحیت ہے۔ صاحبزادہ فرحان 156 رنز کے ساتھ ٹیم کے ٹاپ سکورر ہیں۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کی ممکنہ پلیئنگ الیون
پاکستان: صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، صائم ایوب، سلمان آغا (کپتان)، حسین طلعت، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد۔
بنگلہ دیش: تنزید حسن، سیف حسن، لٹن داس (کپتان اور وکٹ کیپر)، توحید ہردوئے، شمیم حسین، ذاکر علی، رشاد حسین، تنظیم حسن ثاقب، نسیم احمد، تسکین احمد اور مستفیض الرحمان۔