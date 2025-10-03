ETV Bharat / sports

پاکستان کو عبرتناک شکست، بنگلہ دیش کے ہاتھوں سات وکٹوں سے ہاری پاکستان

آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کے تیسرے میچ میں پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

pak w vs ban w bangladesh beat pakistan by 7 wickets in icc odi womens world cup 2025 at colombo Urdu News
بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دیدی (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا تیسرا میچ آج کولمبو کے آر پریماداسا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم 28.3 اوورز میں 129 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ بنگلہ دیش نے 130 رنز کا ہدف 31.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنا کر پورا کر کے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز کیا۔

    [

بنگلہ دیش کے بلے باز خوب چمکے

پاکستان کی جانب سے جیت کے لیے 130 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کے بلے بازوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم کی جانب سے روبیہ حیدر نے شاندار نصف سنچری کھیلی۔ انہوں نے 77 گیندوں پر 8 چوکوں کی مدد سے 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کپتان نگار سلطانہ نے 23 رنز بنائے جب کہ سوبھانہ مستاری نے ناقابل شکست 24 رنز بنائے اور بنگلہ دیش کو ایک چوکے سے فتح دلائی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان کی بیٹنگ فلاپ ہوگئی

اس سے قبل میچ میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کی کپتان نگار سلطانہ کو پہلے بالنگ کی دعوت دی۔ بنگلہ دیشی گیند بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو صرف 129 رنز تک محدود کر دیا۔

معروفہ اختر نے پہلے ہی اوور میں اوپنرز عمائمہ سہیل اور سدرہ امین کو لگاتار گیندوں پر آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کو اہم کامیابیاں فراہم کیں۔ منیبہ علی بھی 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئیں۔ ایک موقع پر پاکستان کا اسکور 14 اوورز میں 47/4 تھا۔

اس کے بعد رامین شمیم ​​نے 23 رنز بنائے جب کہ فاطمہ ثناء نے 22 رنز بنائے۔ ٹیم کا کوئی اور بلے باز 25 رنز تک بھی نہ پہنچ سکا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے شورنا اختر نے تین، ناہیدہ اختر نے دو اور معروفہ اختر نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

یہ بھی پڑھیں:

سپر فور کا فائنل میچ سپر اوور میں ہوا ختم، بھارت اور سری لنکا کے درمیان دیکھنے کو ملا فائنل سے پہلے سنسنی خیز میچ

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بن گیا حیرت انگیز ریکارڈ

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

پیش گوئی! ایشیا کپ 2025 کا خطاب کون جیتے گا، جانیے اس ٹیم کا نام؟

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESH BETA PAKISTAN 7 WICKETSICC ODI WOMENS WORLD CUP 2025PAKISTAN CRICKET TEAMPAK W VS BAN W BENGAL CRICKET TEAMPAKISTAN WOMEN VS BANGLADESH WOMEN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.