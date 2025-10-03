پاکستان کو عبرتناک شکست، بنگلہ دیش کے ہاتھوں سات وکٹوں سے ہاری پاکستان
آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کے تیسرے میچ میں پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : October 3, 2025 at 12:27 PM IST
حیدرآباد: پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا تیسرا میچ آج کولمبو کے آر پریماداسا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم 28.3 اوورز میں 129 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ بنگلہ دیش نے 130 رنز کا ہدف 31.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنا کر پورا کر کے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز کیا۔
Off the mark 💚 | The Tigresses claim their first victory of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 2, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Pakistan 🇵🇰 | Match 3 | Women’s Cricket World Cup 2025
02 October 2025 | 3:30 PM | R.Premadasa Stadium, Colombo
Photo Credit: ICC/Getty#Bangladesh… pic.twitter.com/EBNie1HDyo
بنگلہ دیش کے بلے باز خوب چمکے
پاکستان کی جانب سے جیت کے لیے 130 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کے بلے بازوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم کی جانب سے روبیہ حیدر نے شاندار نصف سنچری کھیلی۔ انہوں نے 77 گیندوں پر 8 چوکوں کی مدد سے 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کپتان نگار سلطانہ نے 23 رنز بنائے جب کہ سوبھانہ مستاری نے ناقابل شکست 24 رنز بنائے اور بنگلہ دیش کو ایک چوکے سے فتح دلائی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
Nashra Sandhu's time at the crease comes to an unfortunate end 🫣— ICC (@ICC) October 2, 2025
Watch #BANvPAK LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 pic.twitter.com/46FGy6OFwb
پاکستان کی بیٹنگ فلاپ ہوگئی
اس سے قبل میچ میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کی کپتان نگار سلطانہ کو پہلے بالنگ کی دعوت دی۔ بنگلہ دیشی گیند بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو صرف 129 رنز تک محدود کر دیا۔
معروفہ اختر نے پہلے ہی اوور میں اوپنرز عمائمہ سہیل اور سدرہ امین کو لگاتار گیندوں پر آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کو اہم کامیابیاں فراہم کیں۔ منیبہ علی بھی 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئیں۔ ایک موقع پر پاکستان کا اسکور 14 اوورز میں 47/4 تھا۔
اس کے بعد رامین شمیم نے 23 رنز بنائے جب کہ فاطمہ ثناء نے 22 رنز بنائے۔ ٹیم کا کوئی اور بلے باز 25 رنز تک بھی نہ پہنچ سکا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے شورنا اختر نے تین، ناہیدہ اختر نے دو اور معروفہ اختر نے دو وکٹیں حاصل کیں۔