'میں ہی نہیں پورا ملک ان پر تنقید کر رہا ہے'، پاکستانی لیجنڈ حارث رؤف پر برس پڑا

ایشیا کپ کے فائنل میں حارث رؤف نے بھارت کے خلاف فائنل میچ میں صرف 3.5 اوورز میں 50 رنز دیے۔

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 8:52 PM IST

حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ٹرافی اپنے نام کرلی۔ ٹورنامنٹ میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کی یہ تیسری فتح تھی۔ پاکستان فائنل میچ میں 146 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ اس کے تیز گیند باز حارث رؤف نے 3.5 اوورز میں اکیلے 50 رنز دیے۔ جس پر پاکستان میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔

پاکستانی لیجنڈ حارث رؤف پر برس پڑے

سابق پاکستانی لیجنڈ وسیم اکرم نے بھی فائنل میں ٹیم کی کارکردگی سے مایوسی کا اظہار کیا اور فاسٹ باؤلر حارث رؤف کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے رؤف کو بالنگ کا رن مشین بھی کہا۔ میچ کے بعد اکرم نے سونی اسپورٹس پر کہا، "بدقسمتی سے، وہ باؤلر کے طور پر رن ​​مشین ہے، خاص طور پر بھارت کے خلاف، میں ہی ان پر تنقید نہیں کر رہا بلکہ لیکن پورا ملک ان پر تنقید کر رہا ہے، جب تک وہ سرخ گیند کی کرکٹ نہیں کھیلیں گے، وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی نہیں چاہیے جو ریڈ بال کرکٹ کھیلنے سے انکار کرے۔ ان کو کم از کم چار یا پانچ فرسٹ کلاس میچز کھیلنے چاہئیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ بال کرکٹ کھیلنے کے تجربے کی کمی نے انہیں دباؤ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ ان کا اپنی گیند پر کنٹرول نہیں ہے کیونکہ وہ سرخ گیند کی کرکٹ نہیں کھیلتے۔ پی سی بی کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ 'اگر آپ سرخ گیند کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ'۔ حارث رؤف نے صرف ایک ٹیسٹ، 50 ون ڈے اور 94 ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں۔

بھارت۔پاکستان فائنل مقابلے پر ایک نظر

فائنل میچ میں بھارت نے پاکستان کا 147 رنز کا ہدف 19.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تلک ورما نے 53 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 69 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ شیوم دوبے نے بھی 22 گیندوں پر 33 رنز بنائے اور سنجو سیمسن نے 21 گیندوں پر 24 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ اس سے قبل بھارت نے پاکستان کو 146 رنز پر ڈھیر کردیا، صاحبزادہ فرحان نے 57 اور فخر زمان نے 46 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کیں جبکہ بمراہ، ورون اور اکشر نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

