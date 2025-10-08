نیوزی لینڈ کے مایہ ناز بلے باز نے محمد سراج کے بارے میں دیا اہم بیان، جانئے کیا کہا
نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کین ولیمسن نے ہندوستانی فاسٹ بولر محمد سراج کی خوب تعریف کی ہے۔
Published : October 8, 2025 at 2:27 PM IST
حیدرآباد: محمد سراج ٹیم انڈیا کے لئے کتنا اہم کھلاڑی ہیں اس کا اندازہ نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کین ولیمسن کے ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سراج کا ٹیم کو اولین ترجیح دینے کا عزم انہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے اور یہ خوبی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے۔
واضح رہے کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم 10 اکتوبر سے ویسٹ انڈیز کے خلاف دو میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کھیلے گی۔ سیریز کے پہلے میچ میں بھارتی فاسٹ بولر محمد سراج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پہلی اننگز میں چار اور دوسری اننگز میں تین وکٹیں حاصل کیں۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے مجموعی طور پر سات وکٹیں حاصل کیں۔انہوں نے ٹیم کی اننگز اور 140 رنز کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
Breaking new ground 🌟— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Mohd. Siraj with a special performance to help #TeamIndia register a dominant win in the 1st Test🔝#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @mdsirajofficial pic.twitter.com/gkSuFIECQV
سراج دہلی ٹیسٹ میں فوکس میں ہوں گے
دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ میں محمد سراج ایک بار پھر انچارج ہوں گے۔ انگلینڈ میں کھیلی گئی پانچ میچوں کی سیریز کے بعد سراج کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے واپسی میچ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سراج بدستور وہ بولر ہیں جنہوں نے ٹیم کے لیے لگاتار سب سے زیادہ اوور پھینکے ہیں۔
محمد سراج اپنی شاندار پرفارمنس سے سب کی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے سابق کپتان اور اسٹار دائیں ہاتھ کے بلے باز کین ولیمسن کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ منگل 7 اکتوبر کو ممبئی میں منعقدہ سی ای اے ٹی کرکٹ ایوارڈز میں ولیمسن نے سراج کے بارے میں ایک اہم بیان دیا۔
ولیمسن نے سراج کے بارے میں اہم بیان دیا
کین ولیمسن نے کہا، "محمد سراج کا ٹیم کو سب سے اوپر رکھنے کا عزم اور گیند کو ہینڈل کرنے کی ان کی آمادگی قابل ستائش ہے۔ جب کھیل کا رخ مُڑ نہ رہا ہو تب بھی وہ باؤلنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہڈتے۔ وہ اس قسم کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں جو طویل اسپیل ڈال کر کھیل کا رخ بدل سکیں۔"
Kane Williamson said, “Mohammed Siraj’s commitment to putting the team first and his desire to take the ball, even when the game might not be moving. He wants to be the player who changes the game by bowling long spells”. (CEAT). pic.twitter.com/amfJkjhyvr— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2025
ٹیسٹ کرکٹ میں سراج کی شاندار کارکردگی
کسی بھی تیز گیند باز کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں لمبے اسپیل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن محمد سراج ایسا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں ہندوستان کے لیے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سراج نے ٹیم انڈیا کے لیے کل 42 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے 78 اننگز میں 29.9 کی اوسط اور 3.55 کی اکانومی سے 130 وکٹیں حاصل کیں۔ اس دوران انہوں نے 8 بار چار وکٹیں اور 5 بار پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں۔