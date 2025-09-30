نیپال نے شارجہ میں تاریخ رقم کردی، دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر جیت لی سیریز
شارجہ میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔
Published : September 30, 2025 at 4:08 PM IST
حیدرآباد: 29 ستمبر نیپال کے لیے یادگار تاریخ بن گئی جب اس نے دو بار کے ورلڈ T20 چیمپئن ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز جیت لی۔ نیپال نے اس طرح یہ کسی مکمل رکن ملک کے خلاف پہلی T20 سیریز جیت ہے۔
شارجہ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آصف شیخ کے 47 گیندوں پر 68 اور سندیپ جورا کے 39 گیندوں پر 63 رنز کی بدولت نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 173 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔
🌟 𝙍𝙪𝙣𝙨 𝙗𝙮 𝙎𝙝𝙚𝙞𝙠𝙝, 𝙬𝙧𝙚𝙘𝙠𝙖𝙜𝙚 𝙗𝙮 𝘼𝙖𝙙𝙞𝙡. 🚒— CAN (@CricketNep) September 30, 2025
🏏Aasif Sheikh — POTM with 68*(47), 2️⃣ sixes& 8️⃣ fours!
☄️Mohammad Aadil Alam — Ujooba highest wicket-taker with 4️⃣ stunning W!#NepalCricket pic.twitter.com/5BKDEEMEvD
174 کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بری طرح ناکام گئی۔ نیپال کی جانب سے محمد عادل نے چار اور کشال بھرٹیل نے تین وکٹیں حاصل کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 17.1 اوورز میں صرف 83 رنز پر آؤٹ کر دیا جس کے نتیجے میں اسے ایک ایسوسی ایٹ ٹیم کے خلاف 90 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ویسٹ انڈیز کے لیے شرمناک ریکارڈ
ویسٹ انڈیز صرف 83 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، جو مردوں کے T20 انٹرنیشنلز میں کسی ایسوسی ایٹ ٹیم کے خلاف فل ممبر ٹیم کا سب سے کم مجموعہ ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2014 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے پاس تھا جب وہ نیدرلینڈ کے خلاف 88 رنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا۔
نیپال نے تاریخ رقم کی
اپنی 90 رنز کی جیت کے ساتھ، نیپال مردوں کے T20 انٹرنیشنل میں مکمل رکن ٹیم کے خلاف سب سے بڑے مارجن سے جیتنے والی ایسوسی ایٹ ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ افغانستان کے پاس تھا جس نے 2016 میں زمبابوے کے خلاف 81 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔
نیپال نے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 19 رنز سے اور دوسرے میں 90 رنز سے شکست دی تھی۔ تیسرا اور آخری میچ 30 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔
پلیئر آف دی میچ آصف شیخ نے کہا کہ کرکٹ نیپال کے لیے ایک تہوار ہے اور ہم اپنے مداحوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ہر جگہ سپورٹ کیا۔ ہم سیریز 0-3 سے ختم کرکے جیتنا چاہتے ہیں۔