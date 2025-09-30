ETV Bharat / sports

نیپال نے شارجہ میں تاریخ رقم کردی، دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر جیت لی سیریز

شارجہ میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔

nep vs wi nepal created history in sharjah wins historic t20i series against west indies Urdu News
نیپال نے شارجہ میں تاریخ رقم کردی (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: 29 ستمبر نیپال کے لیے یادگار تاریخ بن گئی جب اس نے دو بار کے ورلڈ T20 چیمپئن ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز جیت لی۔ نیپال نے اس طرح یہ کسی مکمل رکن ملک کے خلاف پہلی T20 سیریز جیت ہے۔

شارجہ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آصف شیخ کے 47 گیندوں پر 68 اور سندیپ جورا کے 39 گیندوں پر 63 رنز کی بدولت نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 173 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔

174 کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بری طرح ناکام گئی۔ نیپال کی جانب سے محمد عادل نے چار اور کشال بھرٹیل نے تین وکٹیں حاصل کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 17.1 اوورز میں صرف 83 رنز پر آؤٹ کر دیا جس کے نتیجے میں اسے ایک ایسوسی ایٹ ٹیم کے خلاف 90 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

ویسٹ انڈیز کے لیے شرمناک ریکارڈ

ویسٹ انڈیز صرف 83 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، جو مردوں کے T20 انٹرنیشنلز میں کسی ایسوسی ایٹ ٹیم کے خلاف فل ممبر ٹیم کا سب سے کم مجموعہ ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2014 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے پاس تھا جب وہ نیدرلینڈ کے خلاف 88 رنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا۔

نیپال نے تاریخ رقم کی

اپنی 90 رنز کی جیت کے ساتھ، نیپال مردوں کے T20 انٹرنیشنل میں مکمل رکن ٹیم کے خلاف سب سے بڑے مارجن سے جیتنے والی ایسوسی ایٹ ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ افغانستان کے پاس تھا جس نے 2016 میں زمبابوے کے خلاف 81 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔

نیپال نے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 19 رنز سے اور دوسرے میں 90 رنز سے شکست دی تھی۔ تیسرا اور آخری میچ 30 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔

پلیئر آف دی میچ آصف شیخ نے کہا کہ کرکٹ نیپال کے لیے ایک تہوار ہے اور ہم اپنے مداحوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ہر جگہ سپورٹ کیا۔ ہم سیریز 0-3 سے ختم کرکے جیتنا چاہتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

سپر فور کا فائنل میچ سپر اوور میں ہوا ختم، بھارت اور سری لنکا کے درمیان دیکھنے کو ملا فائنل سے پہلے سنسنی خیز میچ

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بن گیا حیرت انگیز ریکارڈ

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

پیش گوئی! ایشیا کپ 2025 کا خطاب کون جیتے گا، جانیے اس ٹیم کا نام؟

For All Latest Updates

TAGGED:

NEP VS WI 2ND T20 MATCHNEPAL VS WEST INDIESCRICKET TEAM OF NEPALNEP VS WI T20 SERIESNEPAL CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.