نئی دہلی: نیشنل اسپورٹس ڈے (قومی کھیلوں کا دن) 29 اگست کو ملک میں کھیلوں کی روایت کو منانے اور ہندوستانی کھیلوں کے لیجنڈز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ ہاکی لیجنڈ میجر دھیان چند کو بھی خراج عقیدت ہے۔ جمعرات یعنی 29 اگست 2025 کو قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر ہندوستانی ہاکی لیجنڈ میجر دھیان چند کا 120واں یوم پیدائش ہے۔
میجر دھیان چند 29 اگست 1905 کو احمد آباد کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سمیشور سنگھ کی طرح انہوں نے بھی ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی اور وہیں انہیں کھیل سے پیار ہو گیا۔ عظیم ہندوستانی ہاکی کھلاڑی کا اصل نام دھیان سنگھ تھا لیکن وہ چاندنی راتوں میں ہی پریکٹس کرتے تھے اس لیے ان کے ساتھیوں نے ان کا نام دھیان چند رکھا۔
دھیان چند نے ٹیم کے لیے کئی اولمپک تمغے جیتے
22 سال پر محیط کیریئر میں انہوں نے 400 گول کیے اور ٹیم کے لیے تین اولمپک تمغے جیتے۔ دہلی کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا نام 2002 میں میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم رکھ دیا گیا۔ انہیں ہندوستانی ہاکی میں ان کی شراکت کے لیے پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ انہوں نے نہ صرف میدان میں اپنی بہادرانہ کارکردگی سے کھیل میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ بعد کے سالوں میں بطور کوچ بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وہ پٹیالہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسپورٹس میں چیف کوچ تھے۔ اس کے ساتھ ہی کھیل رتن ایوارڈ ہر سال ہندوستانی ہاکی لیجنڈ میجر دھیان چند کے نام پر دیا جاتا ہے۔
قومی کھیلوں کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟
نیشنل اسپورٹس ڈے، قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر میجر دھیان چند کی زندگی اور ان کے تعاون کو یاد کرنے اور ان کی شراکت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن بچوں اور نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں اور انھیں میجر دھیان چند کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔
قومی کھیلوں کا دن اس طرح منایا جائے گا
قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر نوجوانوں کے امور اور کھیل اور محنت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کم از کم ایک گھنٹے تک بیرونی کھیلوں میں حصہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، وزیر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ پانچ سال قبل قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی فٹ انڈیا تحریک میں حصہ لیں۔
قومی کھیلوں کے دن پر فٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز کیا گیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 میں کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں فٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد لوگوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ تحریک لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جسمانی سرگرمی اور کھیل کو شامل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ تحریک لوگوں کو بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مختلف تنظیمیں اس دن کو خصوصی فٹنس پروگرام اور کھیلوں کی تقریبات منعقد کرکے مناتی ہیں۔