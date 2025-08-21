ETV Bharat / sports

ایشیا کپ سے باہر ہونے پر محمد رضوان نے لیگ کرکٹ کھیلنے کا کیا فیصلہ، پہلی بار اس ٹیم کے لئے کھیلیں گے - RIZWAN JOIN CPL

رضوان افغانستان کے فضل الحق فاروقی کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل ہوئے۔

ایشیا کپ سے باہر ہونے پر محمد رضوان نے لیگ کرکٹ کھیلنے کا کیا فیصلہ
ایشیا کپ سے باہر ہونے پر محمد رضوان نے لیگ کرکٹ کھیلنے کا کیا فیصلہ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 2:41 PM IST

نئی دہلی: پی سی بی نے ایشیا کپ 2025 کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کیا جس میں بابر اعظم اور محمد رضوان جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیا گیا۔جس سے دونوں کھلاڑی دلبرداشہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد محمد رضوان نے اب کیریبین پریمیئر لیگ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس سیزن میں سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے۔

فضل الحق کے متبادل رضوان

فضل الحق ایشیا کپ اور پاکستان یو اے ای کے ساتھ کھیلی جانے والی ٹرینچ سیریز کے لیے افغانستان کی ٹیم میں شامل ہیں جس کے سبب انہوں نے لیگ سے باہر ہونے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ رضوان 21 اگست کو بارباڈوس رائلز کے خلاف میچ کے لیے سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کو جوائن کریں گے یا نہیں۔

ین او سی محض ایک رسمی بات

پاکستان کی جانب سے سہ فریقی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے اسکواڈ سے باہر ہونے کے بعد رضوان کے لیے کہیں اور کھیلنے کا راستہ صاف ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی سی بی کی جانب سے این او سی محض ایک رسمی بات ہے۔پی سی بی کی این او سی جاری کرتا ہے جو کھلاڑیوں کو غیر ملکی لیگز میں شرکت کی اجازت دیتا ہے۔

سی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑی

رضوان سے پہلے اسامہ میر نے سی پی ایل 2025 میں اینٹیگوا اور باربوڈا فالکنز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پیٹریاٹس ٹیم میں پہلے ہی دو پاکستانی کھلاڑی موجود ہیں۔ ان کی ٹیم میں فاسٹ بولر نسیم شاہ اور عباس آفریدی ہیں۔ اس سال سی پی ایل میں عماد وسیم، محمد عامر اور سلمان ارشاد بھی کھیل رہے ہیں۔ پیٹریاٹس کی ٹیم سی پی ایل کی کامیاب ٹیموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے 2017 اور 2021 میں سی پی ایل کا ٹائٹل جیتا تھا۔

جیسن ہولڈر کی کپتانی میں سی پی ایل 2025 میں سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی۔ اس سیزن میں ٹیم نے مہم کا آغاز اچھا کیا لیکن اس کے بعد انہیں اگلے تین میچوں میں لگاتار شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ٹیم 4 میچوں میں ایک جیت اور تین میں شکست کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر ہے۔

دو بیرون ملک ٹی ٹوئنٹی لیگز کا کوٹہ مکمل

واضح رہے کہ معاہدے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رضوان دو بیرون ملک ٹی ٹوئنٹی لیگز کا اپنا کوٹہ مکمل کریں گے، جسے پی سی بی نے جولائی سے شروع ہونے والے 12 ماہ کے عرصے میں سینٹرل کنٹریکٹ یافتہ کھلاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں، بگ بیش لیگ کے لیے میلبورن رینیگیڈز نے ان کے معاہدے کی تصدیق کی تھی۔

