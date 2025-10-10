ETV Bharat / sports

ایم ایس دھونی پائلٹ بن گئے! لیکن نہیں اڑا سکیں گے ہوائی جہاز، جانیں کیوں؟

ایم ایس دھونی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آئی پی ایل میں چنئی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

ms dhoni complets drone pilot training from garuda aerospace Urdu News
ایم ایس دھونی ڈرون پائلٹ بن گئے (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 3:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک ایم ایس دھونی اب پائلٹ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا کورس گروڈا ایرو اسپیس سے مکمل کیا، جو کہ بھارت کے معروف ڈرون مینوفیکچرر اور چنئی میں واقع DGCA سے منظور شدہ ریموٹ پائلٹ ٹریننگ آرگنائزیشن (RPTO) ہے، جس کے لیے وہ برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں۔

پائلٹ کورس مکمل کرنے کے باوجود وہ طیارہ اڑانے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے ڈرون پائلٹ کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دھونی کو اب ڈرون پائلٹ کا لائسنس مل گیا ہے۔ یہ تربیت مصدقہ اور محفوظ ڈرون آپریشنز کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

ایم ایس دھونی کی سوشل میڈیا پر تعریف

سابق بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی ڈرون پائلٹ کی تربیت مکمل کرنے اور ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی میں ماہر بننے کے بعد سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ ہندوستان کے سب سے مشہور کھیل کے لیجنڈز میں سے ایک اہم کھلاڑی ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے مستقبل میں قدم رکھ رہا ہے۔

ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا

دھونی کے انسٹرکٹرز نے ان کی کامیابی کا اعلان انسٹاگرام اور فیس بک پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا، جسے سوشل میڈیا کے متعدد صارفین نے پسند کیا اور دوبارہ اپنی وال پر شیئر کیا۔ مہندر سنگھ دھونی نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا DGCA ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا ایرو اسپیس (Garuda Aerospace) کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔

Garuda ٹیکنالوجی نے کیا کہا؟

گروڈا ٹیکنالوجی (Garuda Technology) نے ایک پوسٹ میں لکھا، "جب لیجنڈ جدت پسندی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ گروڈا ایرو اسپیس کا انتخاب کرتے ہیں۔ MS دھونی اب DGCA سے تصدیق شدہ ڈرون پائلٹ ہیں، جو گروڈا ایرو اسپیس (Garuda Aerospace RPTO) میں تربیت یافتہ ہیں۔ ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے مستقبل کو تشکیل دینے والے 2,500 سے زیادہ تصدیق شدہ پائلٹس میں شامل ہو گئے ہیں۔"

تجربہ کار ماسٹر انسٹرکٹرز کی رہنمائی

مہندر سنگھ دھونی نے شیئر کیا کہ انہوں نے اپنا DGCA ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا ایرو اسپیس کے ساتھ کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ Garuda Aerospace، DGCA سے منظور شدہ RPTO نے اپنے تجربہ کار ماسٹر انسٹرکٹرز کی رہنمائی میں 2,500 سے زیادہ خواہشمند پائلٹس کو تربیت دی ہے۔ دھونی نے گروڈا ایرو اسپیس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے اور اس کی ترقی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی بے تابی کو بھی شیئر کیا۔

دھونی کو مسلح افواج میں اعزازی رینک بھی حاصل

واضح رہے کہ دھونی نے تمام طرز کی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے لیکن وہ انڈین پریمیئر لیگ میں چنئی سپر کنگز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے کامیاب کپتان، جس نے ملک کو دو ورلڈ کپ ٹائٹل جتوایا ہے، بائیک کے شوقین ہیں اور مسلح افواج میں اعزازی رینک بھی رکھتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا، وجے گوئل نے اٹھائے سوالات

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بنا حیرت انگیز ریکارڈ

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

For All Latest Updates

TAGGED:

MS DHONI BECOMES A DRONE PILOTMS DHONI PILOT TRAININGDRONE PILOT TRAINING GARUDA AEROSPAMS DHONI COMPLETS PILOT TRAININGMS DHONI DRONE PILOT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.