ایم ایس دھونی پائلٹ بن گئے! لیکن نہیں اڑا سکیں گے ہوائی جہاز، جانیں کیوں؟
ایم ایس دھونی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آئی پی ایل میں چنئی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
Published : October 10, 2025 at 3:54 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک ایم ایس دھونی اب پائلٹ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا کورس گروڈا ایرو اسپیس سے مکمل کیا، جو کہ بھارت کے معروف ڈرون مینوفیکچرر اور چنئی میں واقع DGCA سے منظور شدہ ریموٹ پائلٹ ٹریننگ آرگنائزیشن (RPTO) ہے، جس کے لیے وہ برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں۔
پائلٹ کورس مکمل کرنے کے باوجود وہ طیارہ اڑانے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے ڈرون پائلٹ کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دھونی کو اب ڈرون پائلٹ کا لائسنس مل گیا ہے۔ یہ تربیت مصدقہ اور محفوظ ڈرون آپریشنز کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
When legends take flight, the nation follows.— Garuda Aerospace Pvt Ltd (@garuda_india) October 7, 2025
MS Dhoni is now a DGCA Certified Drone Pilot — trained under Garuda Aerospace, India’s DGCA Approved RPTO.
Empowering the next generation of drone pilots to soar higher.@AgnishwarJ@msdhoni#GarudaAerospace #MSDhoni #DronePilot… pic.twitter.com/igTe42bPHh
ایم ایس دھونی کی سوشل میڈیا پر تعریف
سابق بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی ڈرون پائلٹ کی تربیت مکمل کرنے اور ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی میں ماہر بننے کے بعد سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ ہندوستان کے سب سے مشہور کھیل کے لیجنڈز میں سے ایک اہم کھلاڑی ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے مستقبل میں قدم رکھ رہا ہے۔
ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا
دھونی کے انسٹرکٹرز نے ان کی کامیابی کا اعلان انسٹاگرام اور فیس بک پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا، جسے سوشل میڈیا کے متعدد صارفین نے پسند کیا اور دوبارہ اپنی وال پر شیئر کیا۔ مہندر سنگھ دھونی نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا DGCA ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا ایرو اسپیس (Garuda Aerospace) کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔
Garuda ٹیکنالوجی نے کیا کہا؟
گروڈا ٹیکنالوجی (Garuda Technology) نے ایک پوسٹ میں لکھا، "جب لیجنڈ جدت پسندی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ گروڈا ایرو اسپیس کا انتخاب کرتے ہیں۔ MS دھونی اب DGCA سے تصدیق شدہ ڈرون پائلٹ ہیں، جو گروڈا ایرو اسپیس (Garuda Aerospace RPTO) میں تربیت یافتہ ہیں۔ ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے مستقبل کو تشکیل دینے والے 2,500 سے زیادہ تصدیق شدہ پائلٹس میں شامل ہو گئے ہیں۔"
تجربہ کار ماسٹر انسٹرکٹرز کی رہنمائی
مہندر سنگھ دھونی نے شیئر کیا کہ انہوں نے اپنا DGCA ڈرون پائلٹ سرٹیفیکیشن پروگرام گروڈا ایرو اسپیس کے ساتھ کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ Garuda Aerospace، DGCA سے منظور شدہ RPTO نے اپنے تجربہ کار ماسٹر انسٹرکٹرز کی رہنمائی میں 2,500 سے زیادہ خواہشمند پائلٹس کو تربیت دی ہے۔ دھونی نے گروڈا ایرو اسپیس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے اور اس کی ترقی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی بے تابی کو بھی شیئر کیا۔
دھونی کو مسلح افواج میں اعزازی رینک بھی حاصل
واضح رہے کہ دھونی نے تمام طرز کی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے لیکن وہ انڈین پریمیئر لیگ میں چنئی سپر کنگز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے کامیاب کپتان، جس نے ملک کو دو ورلڈ کپ ٹائٹل جتوایا ہے، بائیک کے شوقین ہیں اور مسلح افواج میں اعزازی رینک بھی رکھتے ہیں۔