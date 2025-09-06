دو بچوں کی ماں کو شوہر نے دیا طلاق، خاتون نے باڈی بلڈنگ کا فیصلہ کیا، کئی میڈلز جیتے، جانئے کون ہیں شہناز بیگم
خواتین باڈی بلڈر شہناز بیگم مردوں کی بالادستی والے باڈی بلڈنگ مقابلوں میں کیسے ٹاپ پر پہنچیں؟
Published : September 6, 2025 at 1:38 PM IST
حیدرآباد: ایک ایسے وقت میں جب آج کے نوجوان جم جاکر اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے جدوجہد کررہے ہیں، دو بچوں کی ماں شہناز بیگم باڈی بلڈنگ میں تمغے جیت رہی ہیں۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والی شہناز بیگم نے 2024 میں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا تھا اور 2018 میں 'مس چنئی باڈی بلڈنگ' اور 2019 میں 'مس انڈیا باڈی بلڈنگ' کا خطاب جیتا تھا۔
لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے شہناز کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں سب سے بڑا چیلنج رشتہ داروں کا طعنہ تھا۔ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر شہناز بیگم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آج وہ باڈی بلڈنگ کے میدان میں دنیا بھر میں مردوں کی بالادستی میں اپنا مقام حاصل کر چکی ہیں۔
شہناز بیگم کہتی ہیں کہ میرے رشتہ دار مجھے مشورے کے نام پر طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عورتیں باڈی سوٹ کیوں پہنتی ہیں؟ جم جانا کیا ضروری ہے؟ کچھ اور کرو ، بچوں کی پرورش کرو۔ ان تکلیف دہ طعنوں کے باوجود، میں نے ہمت نہ ہارے تربیت جاری رکھی اور 2024 میں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا۔
کون ہیں شہناز بیگم ؟
باڈی بلڈر شہناز بیگم کا تعلق چنئی کے کوڈونگائیور سے ہے۔ انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا ہے اور اب جم جا کر باڈی بلڈنگ کے شعبے میں نام کمایا ہے۔ خاص طور پر دو بچوں کی ماں بننے کے بعد۔ باڈی بلڈنگ میں ان کی کامیابیوں نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔شہناز کو باڈی بلڈنگ میں دلچسپی اپنے والد جعفر پاشا سے ملی، کیونکہ وہ بھی باڈی بلڈنگ میں بہت سے تمغے جیت چکے ہیں۔ اب ان کی بیٹی اپنے والد کو پیچھے چھوڑ کر پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہے۔
رشتہ دار جنہوں نے شہناز کا مذاق اڑایا
اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہناز بیگم نے کہا، 'مجھے بچپن سے ہی کھیلوں کے مقابلوں میں گہری دلچسپی تھی۔ دوڑنا میرا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ لیکن جب میری شادی ہوئی اور دو بچے ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کئی باتوں پر لڑائی شروع ہو گئی جس کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی وجہ سے میں ذہنی تناؤ میں رہتی تھی۔اس تناؤ سے نجات پانے کے لیے میں جم جانے لگی۔ جس سے میرا تناؤ کم ہوا۔ یہ دیکھ کر بہت سے رشتہ داروں نے مشورہ کے نام پر میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ عورت کو جم جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور کام ڈھونڈو اور پھر اس سے اپنے بچوں کی پرورش کرو۔'
لگن کے ساتھ کامیابی
شہناز نے مزید کہا، 'میرا مذاق اڑانے سے میں نے اپنا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا اور تربیت جاری رکھی۔ اس کے نتیجے میں، میں نے 2018 میں 'مس چنئی باڈی بلڈنگ' اور 2019 میں 'مس انڈیا باڈی بلڈنگ' کا خطاب جیتا تھا۔ اس کے بعد، میں نے 2024 کی ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا۔ بیگم نے فخر سے کہا، 'میں نے اس سال بنکاک میں ہونے والی 57ویں مسٹر ایشیا چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔
اپنے ٹریننگ شیڈول اور ڈائیٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہناز نے کہا، 'شروع میں میں صبح ایک گھنٹہ اور شام کو ایک گھنٹہ ٹریننگ کرتی تھی۔ لیکن اب تقریباً صبح ایک سے تین گھنٹے اور شام میں ایک سے تین گھنٹے تک ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں خوراک اور پانی کی صحیح مقدار لیتی ہوں۔ لیکن مقابلے کے دوران یہ شیڈول بدل جاتا ہے۔ سخت تربیت کی وجہ سے، میرے پاس گھر پر گزارنے کے لیے بہت کم وقت رہتا ہے۔ اگر میں گھر پر رہتی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔'
مقصد عالمی چیمپئن بننا ہے
ایشین لیول پر میڈلز جیتنے والی شہناز بیگم کا مقصد اب عالمی سطح پر باڈی بلڈنگ میں میڈل جیتنا ہے۔ وہ اپنے جم میں بطور ٹرینر بھی کام کرتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں، 'اس بار میں نے ایشیائی سطح پر چاندی کا تمغہ اور پچھلی بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ میرا اگلا ہدف عالمی سطح پر گولڈ میڈل جیتنا ہے۔ میں ابھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنے ٹریننگ روم میں بغیر کسی مرد و زن کی تفریق کے سب کو تربیت دیتی ہوں۔ کیونکہ باڈی بلڈنگ کا مطلب دماغ کو متحد کرکے جسم کی تربیت کرنا ہے۔ اس میں کوئی صنفی امتیاز نہیں ہے۔'
میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتی، شہناز
اپنے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہناز بیگم نے کہا، 'اس وقت میرے ذہن میں باڈی بلڈنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں حاصل کیے گئے تمغے اور ایوارڈز اپنے بیٹے، بیٹی، کوچ اور دوستوں کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔'