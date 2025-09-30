محسن نقوی بھارت کی ایشیا کپ ٹرافی کے ساتھ ہوٹل میں موجود، صرف ایک شرط پر حوالے کرنے پر ہوئے رضامند، جانیں پوری کہانی
ایشیا کپ جیتنے کے باوجود ٹیم انڈیا کو ٹرافی نہیں ملی کیونکہ محسن نقوی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔
Published : September 30, 2025 at 5:10 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ ہندوستان کو بعد ازاں ایشیا کپ کی فاتح کی حیثیت سے ٹرافی اور تمغے نہیں ملے۔ بھارت کو ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی اور تمغے ملنے تھے لیکن بھارتی ٹیم نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
ایشیا کپ ٹرافی کے گرد ڈرامہ
محسن نقوی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ پی سی بی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ نتیجتاً بھارتی ٹیم اور کھلاڑیوں نے ان سے ٹرافی اور تمغے لینے سے انکار کر دیا۔ ایشیا کپ کے دوران ہندوستانی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 26 بے گناہ ہندوستانی سیاح مارے گئے تھے۔ جس کے بعد بھارت نے آپریشن سندھ شروع کیا۔
ہندوستانی ٹیم پہلگام حملے کے متاثرین کے اہل خانہ اور ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اس اقدام کی کھل کر کپتان سوریہ کمار یادو نے حمایت کی۔ تاہم اب میڈیا رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ محسن نقوی نے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی بھارتی کرکٹ ٹیم کو پیش کی۔
نقوی ایشیا کپ فائنل کے بعد ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے
دراصل ایشیا کپ فائنل کے بعد محسن نقوی ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جس کے بعد بی سی سی آئی نے آئی سی سی میں شکایت درج کرائی کہ اس نے ہندوستانی ٹیم کی فاتح ٹرافی چھین لی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق نقوی کے پاس ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی ہے۔ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے اس میں اس کے ساتھ قیام پذیر ہے۔
بی سی سی آئی ٹرافی کو واپس لانے کا منصوبہ بنا رہا ہے
میڈیا رپورٹس کے مطابق بی سی سی آئی اب ٹرافی کو بھارت واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے ممالک کی کرکٹ ایسوسی ایشنز کی ثالثی سے جو اے سی سی کے ممبر ہیں۔ نقوی کو ایشیا کپ کی ٹرافی دبئی کے اسپورٹس سٹی میں اے سی سی کے دفتر پہنچانے کو کہا گیا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے آسانی سے ہندوستان واپس لایا جا سکتا ہے۔ بھارت کے مطابق ٹرافی اے سی سی کی ہے اور یہ نقوی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔
نقوی نے بھارت کو ٹرافی واپس کرنے کا بڑا مطالبہ کیا
اس سب کے درمیان کرک بز کی جانب سے ایک حیران کن رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نقوی نے ٹرافی اور کھلاڑیوں کے تمغے بھارت کو واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن ایک اہم شرط کے ساتھ۔ رپورٹ کے مطابق نقوی نے منتظمین کو بتایا کہ سوریہ کمار یادو اور ان کی ٹیم صرف اس صورت میں تمغے اور ٹرافی حاصل کر سکے گی جب کوئی رسمی تقریب منعقد کی جائے، جس میں انہیں (محسن) کو ذاتی طور پر ہندوستانی ٹیم کو ٹرافی اور تمغے پیش کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی۔