شامی نے نکالا اپنا غصہ، ریٹائرمنٹ کے سوال پر دیا منہ توڑ جواب، جانیں سلیکٹ نہ ہونے کا الزام کس پر لگایا؟ - MOHAMMED SHAMI ON RETIREMENT

کرکٹ کیرئیر کے دوران دیکھے گئے خواب کے بارے میں کہا، 'میرا صرف ایک خواب باقی ہے، وہ ہے ون ڈے ورلڈ کپ جیتنا۔

mohammed shami talks about his retirement team selection and his dreams Urdu News
شامی نے اپنے خواب کا راز کھول دیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 11:57 AM IST

نئی دہلی: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق تجربہ کار فاسٹ بولر محمد شامی ان دنوں کرکٹ کے میدان سے باہر ہیں۔ وہ ہندوستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہیں۔ ایسے میں انہوں نے بڑا بیان دیا ہے۔ جو ہر طرف سرخیوں کی وجہ بن گیا ہے۔ ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے شامی نے کھل کر اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی مسائل پر بھی بات کی۔

محمد شامی نے اپنے کرکٹ کیرئیر کے دوران دیکھے گئے خواب کے بارے میں کہا، 'میرا صرف ایک خواب باقی ہے، وہ ہے ون ڈے ورلڈ کپ جیتنا۔ 2023 میں، ہم بہت قریب تھے۔ ہمیں اندر سے احساس تھا، لیکن ناک آؤٹ مرحلے میں خوف بھی تھا۔ شائقین کے جوش اور اعتماد نے ہمیں متاثر کیا۔ اس وقت شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا لیکن میں 2027 کے ورلڈ کپ میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔

محمد شامی نے ریٹائرمنٹ پر خاموشی توڑ دی

محمد شامی کا ٹیم میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں مزید کہنا تھا کہ 'اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائے، کیا ریٹائر ہونے سے ان کی زندگی بہتر ہوگی؟ بتاؤ میں کس کی زندگی کا پتھر بن گیا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ میں ریٹائر ہو جاؤں؟ جس دن میں بور ہوا، کرکٹ چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے منتخب نہ کریں لیکن میں محنت کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے انٹرنیشنل کرکٹ میں منتخب نہ کریں، میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ میں کہیں نہ کہیں کھیلتا رہوں گا۔ جب آپ بور ہونے لگتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ابھی وہ (ریٹائرمنٹ کا) وقت میرے لیے نہیں ہے۔‘‘

سلیکٹرز کی ذمہ داری بہترین کارکردگی

محمد شامی نے ٹیم انڈیا میں اپنے انتخاب پر کہا، 'میں منتخب نہ ہونے کے لیے کسی پر الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی مجھے اس کی شکایت ہے۔ اگر میں ٹیم کے لیے صحیح ہوں تو مجھے منتخب کریں۔ اگر نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ جب مجھے موقع ملے گا، میں اپنا بہترین دوں گا، میں سخت محنت کر رہا ہوں۔

شامی نے ورلڈ کپ میں یادگار کارکردگی کا مظاہرہ کیا

آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد شامی کی یادگار کارکردگی آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں سامنے آئی تھی۔ جہاں انہوں نے 24 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر تھے جب کہ انہیں ابتدائی میچوں میں کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ شامی اب جلد ہی ہندوستان کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں دلیپ ٹرافی میں کھیلتے نظر آئیں گے۔

بین الاقوامی کرکٹ میں شامی کے اعداد و شمار کیسے ہیں؟

محمد شامی نے ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے تمام فارمیٹس میں ہندوستان کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شامی نے 64 ٹیسٹ میچوں میں 229 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے 108 ون ڈے میچوں میں 206 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے پاس 25 ٹی ٹوئنٹی میں 27 وکٹیں ہیں۔

