خودکشی کا سوچا مگر پلان فیل ہوگیا! محمد شامی نے کر دیا بڑا انکشاف
محمد شامی نے ایک ٹی وی شو میں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔
Published : September 15, 2025 at 7:35 AM IST
حیدر آباد، تلنگانہ: بھارتی کرکٹ ٹیم کے دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر محمد شامی ان دنوں بھارتی ٹیم سے دور ہیں، انہیں نہ تو دورۂ انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ ٹیم میں منتخب کیا گیا اور نہ ہی انہیں ایشیا کپ 2025 کے اسکواڈ میں جگہ ملی، شامی نے بھارت کے لیے آخری ٹیسٹ 2023 میں کھیلا جب کہ آخری وائٹ بال میچ چیمپئنز ٹرافی میں کھیلا تھا۔ جہاں انہوں نے کافی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
خودکشی کا سوچا مگر ہوا نہیں!
حال ہی میں انہوں نے ایک ٹی وی شو 'آپ کی عدالت' میں کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ اسی شو میں شامی نے بھی اعتراف کیا کہ ایک وقت میں ان کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے تھے لیکن کرکٹ کی وجہ سے انہوں نے اس خیال کو مسترد کردیا۔ شامی نے کہا، 'میں نے اس کے بارے میں سوچا، لیکن ایسا نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں ورلڈ کپ سے محروم ہوجاتا۔' شامی کا مزید کہنا تھا کہ 'میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچا، لیکن پھر میں نے سوچا، میں اس گیم کو کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے مجھے اتنی شہرت دی، پھر میں نے محبت اور پیار کے بارے میں سوچا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا، اسے بھول جاؤ اور اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کرو۔'
Mohammed Shami said, " virat kohli used to talk with my mom on the call. my mom never met him in person and when she came to watch the match, i told virat she was there and virat went straight to meet her". (aap ki adalat). pic.twitter.com/JWGTEGRauh— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 14, 2025
محمد شامی کی ذاتی زندگی
مشکلات اس وقت شروع ہوئیں جب 2018 میں ان کی بیوی نے ان پر گھریلو تشدد کا الزام لگاتے ہوئے ان سے علاحدگی اختیار کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حسین جہاں نے 2014 میں محمد شامی سے شادی کی تھی، 2015 میں دونوں کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس سال جولائی میں، کلکتہ ہائی کورٹ نے شامی کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی الگ رہ رہی بیوی حسین جہاں اور بیٹی کو ماہانہ 4 لاکھ روپے بھتہ ادا کریں۔
گھریلو تشدد کے الزامات کے بعد
جب ان سے سوشل میڈیا پر شامی کے بارے میں کیے گئے تضحیک آمیز تبصروں کے بارے میں پوچھا گیا تو شامی نے جواب دیا، 'بری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن آج کل ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے... یہی چیز مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے۔ کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے اسے کب کھینچ لیا۔ پچھلے 6-7 سالوں میں مجھ پر جتنے الزامات لگائے گئے، شاید کسی دہشت گرد پر بھی اتنے الزامات نہ لگے ہوں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔
وراٹ شامی کی والدہ سے ملاقات کر رہے ہیں
اس بارے میں بات کرتے ہوئے محمد شامی نے کہا، 'وراٹ کوہلی میری ماں سے فون پر بات کرتے تھے۔ لیکن وہ اس سے کبھی ذاتی طور پر نہیں ملی تھی اور جب وہ برسوں بعد میچ دیکھنے آئی تو میں نے وراٹ سے کہا کہ میری ماں میچ دیکھنے آئی ہیں، تو وراٹ سیدھے ان سے ملنے چلے گئے۔'
محمد شامی کا کرکٹ کیریئر
محمد شامی نے اپنے کرکٹ کیریئر میں اب تک بھارت کے لیے کل 64 ٹیسٹ، 108 ون ڈے اور 25 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ میں 229، ون ڈے میں 206 اور ٹی ٹوئنٹی میں 27 وکٹیں حاصل کیں۔ شامی فی الحال ٹیم انڈیا سے باہر ہیں۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ شامی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز اور آسٹریلیا کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔