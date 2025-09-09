محمد سراج کو انگلینڈ میں شاندار کارکردگی کا صلہ ملا، آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے نامزد،ویڈیو دیکھیں
انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ میں سراج نے شاندار کارکردگی دکھا کر ہندوستان کو چھ رنز سے فتح دلائی تھی۔
Published : September 9, 2025 at 12:40 AM IST
دبئی: ہندوستان کے محمد سراج، نیوزی لینڈ کے میٹ ہنری اور ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز کو تمام فارمیٹس میں ان کی شاندار باؤلنگ پرفارمنس کے لیے اگست 2025 کے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آخری دن سراج کی شاندار کارکردگی نے ہندوستان کو اوول میں چھ رنز سے ڈرامائی جیت حاصل کرنے میں مدد کی اور پانچ میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ جسپریت بمراہ کی غیر موجودگی میں سراج نے پورے عزم کے ساتھ باؤلنگ کی قیادت کی۔ انہوں نے سیریز کی آخری دو اننگز میں 46 سے زیادہ اوور کرائے تھے۔ پہلی اننگز میں چار وکٹیں اور دوسری اننگز میں شاندار پانچ وکٹیں لے کر، ہندوستان کو غیر ملکی سرزمین پر ناقابل فراموش جیت ملی، جس میں سراج نے پلیئر آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔
دوسری طرف، میٹ ہنری نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ 9.12 کی شاندار اوسط سے 16 وکٹیں لے کر میچ جیتنے والی کارکردگی پیش کی۔ ہنری نے سیریز کے پہلے میچ میں پہلی اننگز میں 39 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں جس کے بعد دوسری اننگز میں مزید تین وکٹیں اور 90 رنز کے عوض 9 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ انہوں نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی اپنی عمدہ فارم کو جاری رکھا، پہلی اننگز میں پانچ اور دوسری اننگز میں مزید دو وکٹیں حاصل کیں کیونکہ نیوزی لینڈ نے ایک اننگز اور 359 رنز سے فتح حاصل کی۔
ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز
ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف تاریخی ون ڈے سیریز جیتنے میں کلیدی کردار ادا کیا، جو 34 سال میں ان کی پہلی فتح ہے۔ انہوں نے 10 کی اوسط اور صرف 4.10 کے اکانومی ریٹ سے 10 وکٹیں حاصل کیں۔ پہلے ون ڈے میں سست آغاز کے بعد جہاں انہوں نے 59 رنز کے عوض ایک وکٹ حاصل کی اور ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہیں دوسرے میچ میں سیلز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے سات اوورز میں تین وکٹیں حاصل کیں اور اہم بلے باز بابر اعظم اور صائم ایوب کو آؤٹ کر کے ویسٹ انڈیز کو سیریز برابر کرنے میں مدد کی۔
ان کی کارکردگی نے شاندار فنشنگ کی بنیاد رکھی، جہاں انہوں نے 18 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں، جو ان کے کیریئر کی بہترین کارکردگی ہے، ون ڈے کی تاریخ میں کسی بھی ویسٹ انڈیز باؤلر کی تیسری بہترین کارکردگی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے 202 رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی اور 1991 کے بعد پاکستان کے خلاف پہلی سیریز جیتی۔