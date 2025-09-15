ETV Bharat / sports

ہندوستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آخری دن سراج کی شاندار کارکردگی کی بدولت اوول ٹیسٹ چھ رنز سے جیت لیا تھا۔

محمد سراج کو آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا، تیز گیندباز نے انگلینڈ میں قہر برپا کردیا تھا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 3:35 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 3:42 PM IST

دبئی: ہندوستانی تیز گیند باز محمد سراج کو پیر کو انگلینڈ کے خلاف پانچویں اور آخری ٹسٹ میں شاندار کارکردگی کے لیے اگست کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ نامزد کیا گیا۔ سراج کے ساتھ آئرلینڈ کی اورلا پرینڈرگاسٹ کو بھی مہینہ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

ہندوستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آخری دن سراج کی شاندار میچ جیتنے والی کارکردگی کی بدولت اوول ٹیسٹ چھ رنز سے جیت لیا تھا۔ سراج نے پانچویں میچ کے ڈرامائی آخری دن تین وکٹیں حاصل کیں اور میچ میں کل نو وکٹیں لے کر ہندوستانی ٹیم کو سیریز 2-2 سے برابر کرنے میں مدد کی۔

"آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار پانا میرے لیے ایک خاص اعزاز ہے۔ اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی ایک یادگار سیریز تھی، اور یہ میں نے اب تک کھیلے گئے سب سے دلچسپ میچوں میں سے ایک تھا۔" سراج نے کہا، "مجھے فخر ہے کہ میں کچھ اہم اسپیلز کھیلنے میں کامیاب رہا، خاص طور پر اہم لمحات میں۔ ٹاپ بیٹنگ آرڈر کے خلاف ان کے گھریلو حالات میں بولنگ کرنا مشکل تھا لیکن اس سے سے مجھ میں بہترین کارکردگی کا جوش آیا۔"

آئرلینڈ کے آل راؤنڈر پرینڈرگاسٹ نے پاکستان کی وکٹ کیپر بلے باز منیبہ علی اور نیدرلینڈ کے تیز گیند باز ایرس زوولنگ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پرینڈرگاسٹ کو ہوم ٹی ٹیوئنٹی سیریز میں پلیئر آف دی سیریز قرار دیا گیا جو انہوں نے پاکستان کے خلاف 2-1 سے جیتا تھا۔ انہوں نے اس سیریز میں 144 رنز بنائے اور چار وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اگست کے مہینے میں آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ یورپ کوالیفائر میں بھی اپنی عمدہ فارم کو جاری رکھا، 244 رنز بنائے اور سات وکٹیں لیں۔

Last Updated : September 15, 2025 at 3:42 PM IST

