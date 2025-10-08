آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں محمد سراج اور جدیجہ کا جلوہ، کیریئر کی بہترین پوزیشن پر پہنچ گئے
Published : October 8, 2025 at 5:29 PM IST
حیدرآباد: آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی پلیئر رینکنگ جاری کردی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے محمد سراج اور رویندر جدیجہ کو اہم انعامات ملے ہیں۔ دونوں کھلاڑی اپنے کیریئر کی بہترین ٹیسٹ رینکنگ میں پہنچ گئے ہیں۔
ٹیسٹ رینکنگ میں سراج اور جدیجہ کی شاندار کارکردگی
محمد سراج نے آئی سی سی ٹیسٹ باؤلنگ رینکنگ میں کیریئر کی بہترین 12ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جب کہ جدیجہ آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں کیریئر کی بہترین 25ویں پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ جدیجہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ناقابل شکست 104 رنز بنائے۔ ان کی پچھلی بہترین رینکنگ 29ویں تھی۔ جدیجا نے دوسری اننگز میں بھی چار وکٹیں لے کر آل راؤنڈر رینکنگ میں اپنی ٹاپ پوزیشن کو مزید مضبوط کیا۔ اب وہ بنگلہ دیش کے مہدی حسن سے 125 پوائنٹس آگے ہیں۔
سراج کی زبردست کارکردگی جاری
فاسٹ بولر محمد سراج نے دورہ انگلینڈ سے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے احمد آباد ٹیسٹ میں مجموعی طور پر سات وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 40 رنز کے عوض چار اور دوسری اننگز میں 31 رنز کے عوض تین وکٹ حاصل کئے، جس سے بھارت کو نریندر مودی اسٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک اننگز اور 140 رنز سے شاندار فتح حاصل کرنے میں مدد ملی، ٹیسٹ میچ تین دن سے بھی کم وقت میں ختم ہوا۔
راہل اور جورل نے بھی فائدہ اٹھایا
ہندوستانی ٹیم کے دیگر قابل ذکر کھلاڑیوں بشمول کے ایل راہول اور دھرو جریل نے سنچریاں بنانے کے بعد بیٹنگ رینکنگ میں نمایاں ترقی کی ہے۔ راہول چار مقام چڑھ کر 35 ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، جب کہ جورل اپنی پہلی ٹیسٹ سنچری بنانے کے بعد 20 مقام چڑھ کر 65 ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔
نمبر 1 ٹیسٹ کھلاڑی
آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں جسپریت بمراہ بدستور نمبر ون بولر ہیں، جب کہ انگلینڈ کے جو روٹ نمبر ون بلے باز اور رویندرا جدیجہ نمبر ون آل راؤنڈر برقرار ہیں۔