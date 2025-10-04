محمد سراج اور جڈیجہ نے پہلے ٹیسٹ میں ہندوستان کو شاندار جیت دلائی، اننگز اور 140 رنز سے ویسٹ انڈیز کو شکست

ETV Bharat / sports

ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ احمدآباد میں کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے شاندار فتح حاصل کی۔

محمد سراج اور جڈیجہ نے پہلے ٹیسٹ میں ہندوستان کو شاندار جیت دلائی (Image Source: AP)
احمد آباد: بھارت نے کے ایل راہول، دھرو جریل اور رویندرا جدیجا کی شاندار سنچریوں کے ساتھ ساتھ محمد سراج کی شاندار شاندار باؤلنگ کی بدولت پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو اننگز اور 140 رنز سے شکست دے دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے دو میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ٹیم انڈیا نے تیسرے دن کے دوسرے سیشن میں فتح حاصل کی۔

میچ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان روسٹن چیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم 162 رن پر آل آؤٹ ہوگئی۔ جواب میں ٹیم انڈیا نے کھیل کے تیسرے دن 5 وکٹ پر 448 رن پر اننگز ڈکلیئر کردی۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 286 رنز کی برتری حاصل کی تھی لیکن جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 146 رنز پر ڈھیر ہوگئی جس کے نتیجے میں اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

راہول، جورل، اور جڈیجہ کی عمدہ بلے بازی

ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کے لیے تین کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کے ایل راہول نے آؤٹ ہونے سے قبل 197 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ایک شاندار سنچری کے ساتھ ٹیم کے جیت بنیاد رکھی۔ دھرو جورل نے بھی 210 گیندوں پر 15 چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 125 رنز بنائے۔ راہول اور جورل کے علاوہ رویندر جڈیجہ نے بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جدیجا 176 گیندوں پر 104 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے چھ چوکے اور پانچ چھکے لگائے۔

احمد آباد میں ہندوستانی گیند بازوں نے دھوم مچا دی

ٹیم انڈیا کے گیند بازوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف احمد آباد ٹیسٹ میں بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں محمد سراج نے حاصل کیں، دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 7 وکٹیں حاصل کیں۔ کلدیپ یادیو اور رویندرا جدیجا نے بھی 4، 4 وکٹیں حاصل کیں جب کہ جسپریت بمراہ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔

دونوں اننگز میں ویسٹ انڈیز کی حالت زار

ویسٹ انڈیز بھارت کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں تباہ کن صورتحال سے دوچار تھا۔ مہمان ٹیم پہلی اننگز میں صرف 162 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ ٹیم کی جانب سے جسٹن گریوز نے سب سے زیادہ 32 رنز بنائے۔ شائی ہوپ نے بھی 26 اور کپتان روسٹن چیز نے 24 رنز بنائے۔ ان تینوں کھلاڑیوں کی بدولت ویسٹ انڈیز 162 رنز تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔

دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ کھیل کے تیسرے دن کیریبیئن ٹیم لنچ تک 100 رنز سے کم پر پانچ وکٹیں گنوا بیٹھی۔ تاہم کھانے کے وقفے کے بعد ایلک ایتھاناز کے 38، جسٹن گریوز کے 25 اور جےڈن سیلز کے 22 رنز کی بدولت ٹیم 146 تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ویسٹ انڈیز کی آخری وکٹ جےڈن سیلز کی صورت میں گری۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 10 اکتوبر کو دہلی کے ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

