حیدرآباد: لیورپول کے محمد صلاح نے منگل کو پروفیشنل فٹبالرز ایسوسی ایشن (پی ایف اے) مینز پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کی، وہ تیسری بار یہ ایوارڈ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
33 سالہ مصری فٹبال اسٹار نے گزشتہ سیزن میں لیور پول کی ٹائٹل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ 29 گول کے ساتھ لیگ کے ٹاپ اسکورر تھے اور 18 اسسٹ بھی کیے تھے۔صلاح کی شاندار کارکردگی نے ان کو مانچسٹر یونائیٹڈ کے کپتان برونو فرنینڈس، ان کے ریڈز ٹیم کے ساتھی الیکسس میک ایلسٹر، چیلسی کے کول پامر، نیو کیسل کے اسٹرائیکر الیگزینڈر اساک اور آرسنل کے مڈفیلڈر ڈیکلن رائس کو شکست دے کر ایوارڈ جیتنے میں کامیابی حاصل کی۔
صلاح نے تاریخ رقم کی
پی ایف اے فٹبالر آف دی ایئر کا ایوارڈ 1973-74 میں متعارف کرایا گیا تھا، اس کے بعد سے صلاح واحد فٹبالر ہیں جنہوں نے اسے تیسری بار جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے یہ ایوارڈ 2017-18، 2021-22 اور 2024-25 میں جیتا ہے۔ چھ کھلاڑی دو بار یہ ایوارڈ جیت چکے ہیں اور فہرست میں مارک ہیوز (1988-89، 1990-91)، ایلن شیئرر (1994-95، 1996-97)، تھیری ہینری (2002-03، 2003-04)، کرسٹیانو رونالڈو (2003-2004)، کرسٹیانو رونالڈو (720-720) (2011-12، 2012-13) اور کیون ڈی بروئن (2019-20، 2020-21) شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ پریمیئر لیگ پلیئر آف دی سیزن کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔
صلاح نے ایوارڈ جیتنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا
بلاشبہ، میں ایک فٹ بال کھلاڑی بننا چاہتا تھا اور مشہور ہونا چاہتا تھا اور اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب آپ مصر میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے عزائم بڑھتے ہیں اور آپ کو بڑی تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔
مورگن راجرز نے ینگ پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا
ایسٹن ولا کے مڈفیلڈر مورگن راجرز نے ینگ پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا۔ وہ اینڈی گرے، گیری شا، ایشلے ینگ اور جیمز ملنر کے بعد یہ ایوارڈ جیتنے والے پانچویں آسٹن ولا کھلاڑی بن گئے۔
راجرز نے پورے سیزن میں مقابلے میں 54 میچ کھیلے، 14 گول کیے اور کلب کو انگلش پریمیئر لیگ میں چھٹے نمبر پر آنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ٹیم کو چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل اور ایف اے کپ کے سیمی فائنل تک پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
23 سالہ نوجوان نے فروری 2024 میں مڈلزبرو سے تقریباً 15 ملین ڈالر میں کلب جوائن کیا۔ انہوں نے یونان کے خلاف انگلینڈ کی قومی ٹیم کے لیے بھی ڈیبیو کیا اور اب تک چھ بین الاقوامی میچ کھیل چکے ہیں۔