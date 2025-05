ETV Bharat / sports

سن رائزرز حیدرآباد اور دہلی کیپٹلس کے درمیان میچ آج، جانئے پلیئنگ 11 اور پچ رپورٹ - SRH VS DC MATCH PREVIEW

سن رائزرز حیدرآباد اور دہلی کیپٹلس کے درمیان میچ آج، جانئے پلیئنگ 11 اور پچ رپورٹ ( Image Source: AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 5, 2025 at 5:05 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 5:14 PM IST 2 Min Read

حیدرآباد: آئی پی ایل 2025 میں آج 55 واں میچ کھیلا جائے گا۔ پیٹ کمنز کی سن رائزرس حیدرآباد اور اکسر پٹیل کی دہلی کیپٹلس کے درمیان ٹاکرا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں SRH کے ہوم گراؤنڈ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ میچ کا ٹاس شام 7 بجے ہوگا جب کہ میچ 7.30 بجے شروع ہوگا۔ دہلی کیپٹلس نے اس سیزن کی شروعات دھوم دھام سے کی تھی، لیکن اب وہ اپنی تال کھو چکی ہے۔ اکشر پٹیل کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر ہے۔ دہلی نے اب تک 10 میچ کھیلے ہیں۔ اس دوران اس نے 6 میچ جیتے ہیں۔ حیدرآباد کی بات کریں تو وہ پلے آف کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد نے اب تک 10 میچ کھیلے ہیں۔ اس دوران انہوں نے صرف 3 میچ جیتے ہیں۔ اگر حیدرآباد یہاں سے تمام میچ جیت بھی لیتا ہے تب بھی اس کے لیے پلے آف میں پہنچنا مشکل ہوگا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی پچ رپورٹ حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کی بارش نظر آرہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ رنز بنائے جاتے ہیں۔ آج بھی اس گراؤنڈ پر ہائی اسکورنگ میچ کا امکان ہے۔ اوس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ تاہم، ٹاس جیتنے والی ٹیم پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ اس گراؤنڈ پر ہدف کا تعاقب کرنا آسان سمجھا جاتا ہے۔ ہیڈ ٹو ہیڈ

حیدرآباد اور دہلی کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حیدرآباد نے آئی پی ایل میں اب تک 13 بار دہلی کو شکست دی ہے۔ وہیں دہلی کی ٹیم نے SRH کو 12 بار شکست دی ہے۔ میچ کی پیشن گوئی یہ میچ ایک سخت مقابلہ والا ہو سکتا ہے۔ تاہم حیدرآباد کو ہوم ایڈوانٹیج ملے گا۔ ایسی صورتحال میں SRH بھی جیت سکتا ہے۔ سن رائزرس حیدرآباد کی ممکنہ پلیئنگ الیون - ابھیشیک شرما، ٹریوس ہیڈ، ایشان کشن، ہینرک کلاسن (وکٹ کیپر)، انیکیت ورما، کامندو مینڈس، نتیش کمار ریڈی، پیٹ کمنز (کپتان)، ہرشل پٹیل، جے دیو انادکٹ اور ذیشان انصاری امپیکٹ پلیئر- محمد شامی دہلی کیپٹلس کی ممکنہ پلیئنگ الیون- فاف ڈو پلیسس، ابھیشیک پوریل (وکٹ کیپر)، کرون نائر، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، اکشر پٹیل (کپتان)، ٹرسٹن اسٹبس، وپراج نگم، مچل اسٹارک، کلدیپ یادیو، دشمنتھا چمیرا اور مکیش کمار امپیکٹ پلیئر- آشوتوش شرما

Last Updated : May 5, 2025 at 5:14 PM IST