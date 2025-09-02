ETV Bharat / sports

سات گھنٹے تک مکوں کی بارش، خونی ہونے کے بعد بھی جاری رہا میچ، جو بن گیا باکسنگ کی تاریخ کا طویل ترین میچ - LONGEST BOXING MATCH IN HISTORY

100 سال پہلے دو باکسرز نے ایک دوسرے پر مسلسل سات گھنٹے تک مکوں کی بارش کی۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔

longest boxing match in history who takes 110 rounds in 7 hours 19 minutes between andy bowen vs jack burke Urdu News
باکسنگ کی تاریخ کا طویل ترین میچ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 9:22 AM IST

نئی دہلی: باکسنگ ایک ایسا کھیل ہے جس میں دو کھلاڑی آپس میں لڑتے ہیں۔ عام طور پر یہ کھیل کافی ظالمانہ ہوتا ہے اور اس میں حصہ لینے والوں کے جسم کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت باکسنگ میں آج کے مقابلے میں کم حفاظتی اصول تھے اور پہلے میچ بہت پرتشدد ہوا کرتے تھے۔ تاہم اس کھیل کی جارحیت اور دھماکہ خیزی بے مثال سطح پر پہنچ گئی تھی اور سات گھنٹے 19 منٹ تک جاری رہنے والے اس میچ کو دنیا نے دیکھا جس میں 110 راؤنڈ کھیلے گئے۔ اینڈی بوون اور جیک برک دو باکسر تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو بری طرح شکست دی۔

جیک برک بمقابلہ اینڈی بوون

یہ دونوں اپنی تیز رفتار باکسنگ کے لیے مشہور تھے، جب کہ چھوٹے قد والے بوون نے اپنے حریفوں کو شکست دینے کے لیے اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت بوون ورلڈ لائٹ ویٹ چیمپئن تھے۔ بوون کو پہلے ایک اور حریف سے لڑنا تھا لیکن جیسے ہی وہ میچ سے باہر ہو گئے، ان کے ٹرینر جیک برک نے ان کی جگہ لے لی۔

6 اپریل 1893 کو دونوں باکسرز نیو اورلینز میں آمنے سامنے ہوئے۔ ابتدائی طور پر، میچ کو غیر مقابلہ قرار دیا گیا تھا کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں اسے ڈرا میں تبدیل کر دیا گیا۔ فائٹ اس قدر سخت تھی کہ 110 راؤنڈز تک ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کرنے کے بعد دونوں باکسر اتنے تھک گئے اور بے ہوش ہو گئے کہ کرسی سے اٹھ نہ سکے۔

برک کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں

میڈیا رپورٹس کے مطابق برک کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور میچ کے بعد چھ ہفتے تک بستر پر پڑے رہے تاہم انہوں نے باکسنگ کیرئیر جاری رکھا۔ نیویارک ٹائمز کی 8 اپریل 1893 کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ میچ ریفری نے اسے ڈرا قرار دیا تھا لیکن دونوں باکسرز کو پیسے مل گئے، جس سے یہ ڈرا ہوا۔

جیک برک کون ہے؟

جیک برک یکم جنوری 1869 کو شکاگو میں پیدا ہوئے۔ ان کا قد 5 فٹ 7 انچ تھا اور انہوں نے اپنے 12 میں سے پانچ باؤٹس جیتے جن میں چار ناک آؤٹ شامل تھے۔ اکتوبر 1913 میں پنسلوانیا کے موہلنبرگ اسپتال میں 44 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

اینڈی بوون کون ہے؟

اینڈی بوون کا تعلق نیو اورلینز سے تھا۔ 3 مئی 1867 کو پیدا ہونے والے اس باکسر نے 1887 میں ڈیبیو کیا اور اپنے پہلے 14 باوٹس میں ناقابل شکست رہے۔ بوون نے 1890 میں بلی میئر کو 133 پاؤنڈ ویٹ کلاس میں شکست دے کر عالمی ٹائٹل جیتا اور 3,000$ کی انعامی رقم جیب میں ڈالی۔ تاہم، اپنے بدنام زمانہ باکسنگ میچ کے صرف چار سال بعد، وہ جارج لاویگن کے خلاف 18 راؤنڈ کی لڑائی میں مارے گئے۔ بوون کا سر لکڑی کے کینوس سے بری طرح ٹکرایا اور انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔

