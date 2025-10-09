بھارت میں کرکٹ سیکھی، پڑوسی ملک میں پہچان بنائی، تین سابق پاکستانی کھلاڑیوں کا گجرات سے تعلق!
آج بھی گجرات میں کرکٹ کے شائقین ان تینوں سابق پاکستانی کرکٹرز کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔
Published : October 9, 2025 at 1:53 PM IST
حیدرآباد: گجرات کے جوناگڑھ میں تین سابق اسٹار پاکستانی کرکٹرز کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں بھائی (حنیف، مشتاق اور صادق) جوناگڑھ میں پیدا ہوئے، جہاں وہ پلے بڑھے اور کرکٹ کھیلنا سیکھا، لیکن انہیں کبھی ہندوستانی قومی ٹیم کے لیے کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔
محمد برادران، جو جوناگڑھ میں اسکول کی سطح پر کرکٹ کھیلتے تھے، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے، اور تینوں ہی خوش قسمتی سے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں بطور ٹیسٹ کھلاڑی شامل ہوئے۔ حنیف محمد کی جوناگڑھ کی جڑیں کرکٹ شائقین کے دلوں میں نقش ہیں۔
متحدہ ہندوستان کے زمانے میں، محمد خاندان کے رکن صادق، مشتاق، اور حنیف نے جوناگڑھ کے نرسنگھ ودیا مندر اسکول میں، جو آزادی سے پہلے محمد ودیا مندر کے نام سے جانا جاتا تھا، میں اپنی تعلیم اور میدانی مہارت دونوں سیکھے۔
حنیف محمد کا جوناگڑھ سے تعلق
حنیف قریشی اس وقت جوناگڑھ میں کرکٹ کوچ ہیں،حنیف قریشی کے والد اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے جب حنیف محمد اسکول میں طالب علم تھے اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔آج حنیف قریشی جوناگڑھ میں نوجوان کرکٹرز کو تربیت دے رہے ہیں۔
حنیف قریشی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ حنیف محمد کی کرکٹ اور بطور کھلاڑی ان کے سفر کے بارے میں معلومات شیئر کیں، جو ان کے والد سے حاصل کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حنیف اتنا باصلاحیت کھلاڑی تھا کہ وہ اپنے اسکول کے دور میں کبھی کلین بولڈ نہیں ہوا۔ دنیا کے عظیم ترین کرکٹر ڈان بریڈمین بھی حنیف محمد کی بیٹنگ سے بہت متاثر ہوئے۔
ہم جوناگڑھ کے تین بھائیوں کے کرکٹ کیریئر پر روشنی ڈالیں گے جنہوں نے ہندوستان میں کرکٹ سیکھی لیکن پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
حنیف محمد (1952-1969)
حنیف محمد پاکستانی کرکٹ کے پہلے اسٹار تھے جنہوں نے 1957-58 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن میں 970 منٹ میں 337 رنز کی تاریخی اننگز کھیلی جو کہ ٹیسٹ کی تاریخ کی طویل ترین اننگز تھی۔ دائیں ہاتھ کا یہ باصلاحیت بلے باز 1934 میں جوناگڑھ، گجرات، بھارت میں پیدا ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے 55 بین الاقوامی ٹیسٹ میچ کھیلے، جس میں 44 کی اوسط سے مجموعی طور پر 3915 رنز بنائے۔ ان کے پاس 12 سنچریاں اور 15 نصف سنچریاں بھی ہیں۔ حنیف کا اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ اسکور 337 ہے۔
حنیف محمد کے فرسٹ کلاس کے اعدادوشمار اور بھی متاثر کن ہیں۔ انہوں نے 238 میچوں میں 17000 سے زیادہ رنز بنائے جس میں 55 سنچریاں اور 66 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کی بہترین اننگز 499 تھی۔ حنیف محمد 2016 میں کراچی، پاکستان میں 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
مشتاق محمد (1959-1979)
1943 میں جوناگڑھ میں پیدا ہونے والے مشتاق محمد نے بطور آل راؤنڈر پاکستان کے لیے 57 ٹیسٹ اور 10 ون ڈے بھی کھیلے۔ تاہم، وہ اپنے بین الاقوامی کیریئر میں اتنے کامیاب نہیں تھے جتنے ان کے بڑے بھائی حنیف محمد۔ مشتاق کا بین الاقوامی کیریئر اتنا متاثر کن نہیں تھا جتنا کہ ان کے فرسٹ کلاس کیریئر کا تھا۔ انہوں نے 57 ٹیسٹ میچوں میں 39 کی اوسط سے 3,643 رنز بنائے، جن میں 10 سنچریاں اور 19 نصف سنچریاں شامل ہیں، ان کا سب سے زیادہ اسکور 201 ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ فرسٹ کلاس سنچریاں بھی اسکور کیں۔ اپنے فرسٹ کلاس کیریئر میں، مشتاق نے 502 میچوں میں 42 کی اوسط سے 31,000 رنز بنائے جس میں 72 سنچریاں اور 159 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ سکور 303 ناٹ آؤٹ رہا۔
صادق محمد (1969-1981)
اپنے مشہور بھائیوں حنیف اور مشتاق کی طرح صادق سب سے چھوٹے تھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ٹیم میں ان کی جگہ ان کے خاندانی روابط کی وجہ سے تھی۔ وہ 1945 میں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے 41 ٹیسٹ اور 19 ون ڈے بھی کھیلے۔ وہ بائیں ہاتھ کے بلے باز تھے۔ اپنے ٹیسٹ کیریئر میں انہوں نے 35 کی اوسط سے 2,579 رنز بنائے جس میں پانچ سنچریاں اور دس نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ون ڈے میں، انہوں نے 21 کی اوسط سے 383 رنز بنائے۔ اپنے فرسٹ کلاس کیریئر میں، صادق نے 387 میچوں میں 30 کی اوسط سے 24،000 رنز بنائے، جن میں 50 سنچریاں اور 121 نصف سنچریاں شامل ہیں۔