لیہہ، لداخ: ضلع کرگل کے کوکشو گاؤں سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ کوچ رِگزن یانگڈول نے حال ہی میں جنوبی کوریا میں منعقدہ باوقار ہاکی ٹوگیدر انٹرنیشنل کوچنگ کیمپ میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ وہ 2017 سے ہندوستانی خواتین کی آئس ہاکی ٹیم کی باقاعدہ رکن ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے 500 سے زیادہ طالبات کی کوچنگ کی ہے۔
اس سال اس نے لداخ پولیس ٹیم اور کارگل خواتین کی ٹیم کو بھی تربیت دی ہے۔ رِگزن کو پہلے اور دوسرے LG کپ آئس ہاکی ٹورنامنٹس میں بہترین کھلاڑی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ غور طلب ہے کہ وہ کرگل ضلع کی پہلی خاتون آئس ہاکی کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ فی الحال وہ ہندوستانی خواتین کی آئس ہاکی ٹیم کی اسسٹنٹ کپتان ہیں۔
رِِگزن یانگڈول کی زندگی نے کیسے ایک نیا موڑ لیا
اپنے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، رِگزن یاد کرتی ہیں کہ کس طرح اس کے اسکول کے دنوں کے بعد زندگی نے ایک مختلف موڑ لیا۔ وہ کہتی ہیں، 'میں اس وقت آئس ہاکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ میں چیمڑے گاؤں (میری ماں کا گاؤں) میں رہتی تھی۔ اپنے دسویں بورڈ کے امتحانات میں ناکام ہونے کے بعد، میں نے 14-2013 میں SECMOL میں ایک گیپ ایئر کے طالب علم کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ یہ میری زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا کیونکہ میں نے وہاں بہت سی نئی چیزیں سیکھیں اور سب سے اہم بات یہ کہ میں آئس ہاکی سے متعارف ہوئی۔'
انہوں نے مزید کہا، 'میرے بیچ میں ہم میں سے تین نے ہندوستانی خواتین کی آئس ہاکی ٹیم کے لیے کھیلا۔ میرے سب سے اچھے دوست سٹینزین ڈولکر نے ہمیشہ مجھے کھیلنے اور پریکٹس کرنے کی ترغیب دی، جب کہ میں نے اسے کالج کی تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ آئس ہاکی میں میرا سفر اس طرح شروع ہوا۔'
رِگزن نے اپنے تجربے کا صحیح استعمال کیا
رِگزن یاد کرتی ہیں کہ اس کا سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا اور ناکامیوں نے اسے مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا، '2016 میں مجھے ہندوستانی ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ میرے تمام دوست منتخب ہو گئے اور جب وہ بیرون ملک سے واپس آئے تو بہت اچھے کھلاڑی بن چکے تھے۔ میں اداس تھی لیکن ہار ماننے کے بجائے میں نے مزید کوشش کی۔ 2017 میں، میں آخر کار ہندوستانی خواتین کی آئس ہاکی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی اور 2018 میں میں نے ملائیشیا میں 'مین آف دی میچ' کا ایوارڈ جیتا۔'
رِگزن نے لداخ ویمنز آئس ہاکی فاؤنڈیشن (LWIHF) کے ذریعے دیہاتوں میں آئس ہاکی کیمپوں کا انعقاد شروع کیا۔ جب COVID-19 لاک ڈاؤن نے سب کچھ ٹھپ کر دیا، تو اس نے اپنے گاؤں، کوکشو کا رخ کیا۔
وہ یاد کرتی ہیں، 'میں نے نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ بلائی اور انہیں بتایا کہ آئس ہاکی رنک کیسے بنایا جائے۔ سب نے بہت تعاون کیا اور جلد ہی تمام گاؤں والوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ آخر کار جب برف جم گئی، اگرچہ ابتدائی طور پر یہ کھردری تھی، ہم اس پر کام کرتے رہے جب تک کہ یہ کھیلنے کے قابل نہ ہو جائے۔ پھر میں نے 10 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا جس میں تقریباً 70 طلباء نے حصہ لیا۔ وہ بزرگ جنہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا کہنے لگے کہ یہ ہوائی جہاز دیکھنے جیسا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے لیے ایک تہوار کی طرح بن گیا۔
ہزاروں دیہی نوجوانوں کو ہنر سکھانا
تب سے اس نے خود کو نوجوان ٹیلنٹ کی پرورش کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، 'میں 2019 سے طلباء کے لیے مفت کوچنگ کیمپس کا انعقاد کر رہی ہوں۔ 2024 میں، ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے اپنی گاؤں کی ٹیم (کوکشو آئس ہاکی ٹیم) بنائی اور ٹورنامنٹس میں حصہ لینا شروع کیا۔ 2025 میں ہم ایک ایونٹ میں رنر اپ بھی رہے۔ گاؤں والے بہت خوش تھے اور میں اس بات کو یقینی بناتی ہوں کہ ہماری ٹیم زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹس میں شرکت کرے''۔
پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع بھی اس کے راستے میں آئے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں، '2024 میں، مجھے رائل اینفیلڈ سے دہلی میں 10 روزہ کوچنگ ٹریننگ میں شرکت کا موقع ملا۔ ان کے تعاون سے میں کئی اور دیہاتوں میں کیمپ لگانے میں کامیاب رہی۔
نچلی سطح پر برسوں کی محنت
رِِگزن کو لگتا ہے کہ نچلی سطح پر برسوں کی محنت نے اس کے لیے بین الاقوامی تربیت کے مواقع کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے کہا، 'مجھے لگتا ہے کہ آئس ہاکی ایسوسی ایشن نے میرے کام کو دیکھا اور اسی بنیاد پر مجھے منتخب کیا۔ تربیت میں 30 ممالک نے حصہ لیا۔ کچھ ممالک کے دو نمائندے تھے اور ہم دو ہندوستان سے تھے۔ ایک ہماچل سے اور میں لداخ سے۔ میں کارگل کی پہلی خاتون آئس ہاکی کھلاڑی ہوں۔
درپیش چیلنجوں کی عکاسی
اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہوئے، اس نے اپنے ملک میں درپیش چیلنجوں کی بھی عکاسی کی۔ وہ کہتی ہیں، 'کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ مفت کوچنگ کی تعریف نہیں کرتے اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ لیکن اس تربیت کے بعد میں جنوبی کوریا میں سیکھی ہوئی ہر چیز، کوچنگ کی نئی تکنیک، یہاں تک کہ کھیل کو سپورٹ کرنے والی ایپس کا استعمال بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔'
کوریا میں اپنے تجربے کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ مزید کہتی ہیں، 'یہاں ٹیمیں تھیں اور ان میں سے تمام 30 کوچز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ میں کھلاڑیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ اتنے تجربہ کار تھے کہ انہیں کچھ سکھانا ہمارے لیے ناممکن لگتا تھا۔ یہ انڈر 14 کھلاڑی تھے پھر بھی انہوں نے مسلسل پریکٹس کی اور اپنے کوچز کے لیے بہت زیادہ نظم و ضبط اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی تجربہ تھا۔'
Riggin اچھے معیار کے سامان کا ذکر کرتا ہے
Riggin لداخ اور جنوبی کوریا کے درمیان سہولیات میں بڑے فرق کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، 'وہاں کی سہولیات اعلیٰ درجے کی ہیں، چاہے وہ سامان ہو یا سال بھر برف تک رسائی۔ لداخ میں ہمیں قدرتی برف صرف دو تین ماہ ہی ملتی ہے اور ہمیں اس پر سیدھا کودنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بہتر کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو بھی ہم زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ برف زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ لیکن جنوبی کوریا میں کھلاڑی سال بھر مصنوعی برف پر مشق کرتے ہیں۔'
وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح خاندان کی مدد سے بہت فرق پڑتا ہے۔ 'ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے والدین اپنے بچوں کی ترقی کے لیے بہت سنجیدہ ہیں اور انہیں باقاعدگی سے پرفارم کرتے دیکھنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں لداخ میں ایسی ثقافت نہیں ہے،‘‘ وہ کہتی ہیں۔
رِگزن ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اس کی تربیت کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ وہ مزید کہتی ہیں، 'میری تربیت کے لیے مالی مدد 14 کور نے لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے ایک رکن کے ذریعے فراہم کی تھی۔'
Rigzin Yangdol مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالتا ہے
مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھے جانے پر، رِگزن وضاحت اور عزم کے ساتھ بولتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، 'فی الحال میں ایک پارٹ ٹائم کوچ کے طور پر کام کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ٹیم شروع کی ہے تو مجھے اس کی کامیابی کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر میں ایک عظیم کوچ نہیں بنتا، میں اپنے گاؤں کی ٹیم کی کوچنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں اور انہیں قومی چیمپئن شپ میں حصہ لیتے دیکھنا چاہتا ہوں۔
جنوبی کوریا میں اس کی حالیہ تربیت نے اس کے عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، 'اس کوچنگ پروگرام کے بعد، میں اپنی تربیت کو مزید موثر بنانا چاہتی ہوں اور جو نئی تکنیکیں سیکھی ہوں اسے سکھانا چاہتی ہوں۔ لداخ میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا سال آئس ہاکی رنک تک رسائی نہیں ہے، جب کہ دہلی اور دہرادون جیسی جگہوں پر ایسی سہولیات پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے''۔