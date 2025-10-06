آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستانی کرکٹر کی سرزنش، جرم اور جرمانہ کے بارے میں جانیں
خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ 2025 میں ہندوستان کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان کے بلے باز کی سرزنش۔
Published : October 6, 2025 at 7:04 PM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کی جانب سے واحد بلے باز سدرہ امین نے شاندار بیٹنگ کی اور 81 رنز بنائے۔ تاہم وہ اپنی ٹیم کو بھارت کے خلاف فتح سے ہمکنار کرنے میں ناکام رہیں۔ اب، ان کے مداحوں کے لیے بری خبر آ رہی ہے: ان پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔
قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستانی کرکٹر کی سرزنش
درحقیقت، پاکستان کی دائیں ہاتھ کی بلے باز سدرہ امین کو بھارت کے خلاف آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میچ کے دوران ان کی حرکتوں پر آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی سطح 1 کی خلاف ورزی پر سرزنش کی گئی ہے۔ سری لنکا کے کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں اتوار کو بھارت کے خلاف میچ میں کچھ ایسی حرکت کی جس سے ان کی سرزنش کی گئی۔
Pakistan batter found guilty of breaching the ICC Code of Conduct. #CWC25https://t.co/Zy0mJeUVlA— ICC (@ICC) October 6, 2025
سدرا نے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کی، جس کا تعلق بین الاقوامی میچ کے دوران کرکٹ کے آلات یا کپڑوں، گراؤنڈ آلات، یا فکسچر اور فٹنگ کے غلط استعمال سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تادیبی ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ 24 ماہ کے عرصے میں یہ ان کا پہلا جرم تھا۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سدرہ نے 40 ویں اوور میں آؤٹ ہونے کے بعد اپنے بلے کو پچ پر زور سے مارا۔ سدرہ نے جرم تسلیم کیا اور ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کے شینڈرے فرٹز کی تجویز کردہ منظوری کو قبول کیا۔ اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ آن فیلڈ امپائر لارین ایجن بیگ اور نیمالی پریرا، تھرڈ امپائر کیرن کلاؤسٹے اور چوتھے امپائر کم کاٹن نے چارج شیٹ جاری کی۔
لیول 1 کی خلاف ورزی کے نتیجے میں کم از کم سرزنش سے لے کر، کھلاڑی کی میچ فیس کا 50 فیصد تک جرمانہ اور ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اسنیہ رانا نے ان کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے 106 گیندوں پر 81 رنز بنائے جس میں نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ بھارت کے 248 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان 159 رنز پر ڈھیر ہو گیا اور میچ 88 رنز سے ہار گیا۔