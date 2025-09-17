جاپان نے پاکستان کی جعلی ٹیم کو ڈی پورٹ کیا، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟
جاپان نے پاکستان کی جعلی فٹ بال ٹیم کو ایئرپورٹ سے ہی ڈی پورٹ کر دیا۔
Published : September 17, 2025 at 4:03 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کسی نہ کسی وجہ سے خبروں کی سرخیوں میں رہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاک بھارت مصافحہ سے متعلق تنازعہ بمشکل ختم ہوا تھا جب جاپان میں ایک اور تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ جاپان نے جعلی پاکستانی فٹبال ٹیم کو ایئرپورٹ پر ڈی پورٹ کر کے پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) کو آگاہ کر دیا۔
پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان نے ملک کو جعلی فٹ بال ٹیم بھیجنے پر وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ ان جعلی کھلاڑیوں کو جعلی دستاویزات کی آڑ میں تربیت کے لیے جاپان بھیجا گیا اور ہر فرد سے 40 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا گیا۔
انسانی سمگلنگ کیس
اطلاعات کے مطابق انسانی سمگلنگ اسکینڈل کے اہم ملزم ملک وقاص کو ایف آئی اے نے 15 ستمبر کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے "گولڈن فٹ بال ٹرائل" کے نام سے ایک فٹ بال کلب رجسٹر کیا اور پھر لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کیا۔
ملزم ملک نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے 22 رکنی جعلی پاکستانی فٹ بال ٹیم جاپان بھیجی۔ تاہم، جاپانی حکام کو ائیرپورٹ پر ان کی دستاویزات جعلی ہونے کا پتہ چلا، اور انہوں نے معاملے کی ایف آئی اے کو اطلاع دی۔
Japan busted Pakistan’s illegal migration scam with a twist straight out of a movie. A smuggler from Gujranwala Pakistan, Malik Waqas, managed to send 22 migrants to Japan by posing them as a professional football team.— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) September 17, 2025
He set up a fake club called Golden Football Trial, faked… pic.twitter.com/e0iqFxSO2y
رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ان افراد کو فٹ بال کھلاڑی کے طور پر ظاہر کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ وقاص نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن (پی ایف ایف) سے جعلی رجسٹریشن فارم اور وزارت خارجہ سے جعلی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) حاصل کیا۔ تفتیش کے دوران وقاص نے جنوری 2024 میں اسی طرح کی اسکیم کے ذریعے 17 افراد کو جاپان بھیجنے کا اعتراف کیا۔
پاکستان سے ہجرت کی وجوہات
پاکستان معاشی طور پر اس قدر گر چکا ہے کہ اس کے نوجوان اب بہتر زندگی کی تلاش میں ہیں۔ ملک میں بدعنوانی اور سیاسی تنازعات بھی لوگوں کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور وہ ایسا غیر قانونی طور پر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ضروری سفری دستاویزات کے حصول کے لیے فنڈز کی کمی ہے۔