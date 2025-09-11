'یہ ایک میچ ہے، اسے ہونے دیں': ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان مقابلے کے خلاف دائر عرضی پر سپریم کورٹ کا تبصرہ
سپریم کورٹ نے اتوار کو ہونے جا رہے انڈیا پاکستان میچ کو منسوخ کرنے کی درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا۔
Published : September 11, 2025 at 12:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے جانے والے ایشیا کپ 2025 کے کرکٹ میچ کو منسوخ کرنے کی درخواست کو سماعت کے لیے فوری لسٹنگ کرنے سے انکار کر دیا۔
ایک وکیل نے اس معاملے کا تذکرہ جسٹس جے کے مہیشوری اور وجے بشنوئی پر مشتمل بنچ کے سامنے کیا۔ وکیل نے بینچ پر زور دیا کہ اس کیس کی فوری طور پر لسٹنگ کی جائے۔ اس پر بنچ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "کیا عجلت ہے؟ یہ میچ ہے، اسے ہونے دیں۔"
وکیل نے استدعا کی کہ کرکٹ میچ اتوار کو شیڈول ہے، اگر معاملہ جمعہ کو درج نہ ہوا تو درخواست بے نتیجہ ہو جائے گی۔ تاہم بنچ نے جواب دیتے ہوئے کہا، "میچ اس اتوار کو ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ہونے دیں۔ میچ جاری رہنا چاہیے۔"
سپریم کورٹ کی بنچ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ کو منسوخ کرنے کی درخواست کی سماعت کر رہا تھا۔ درخواست گزاروں نے بی سی سی آئی کو نوجوانوں کے امور اور کھیل کی وزارت کے دائرہ کار میں لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔
اروشی جین کی قیادت میں قانون کے چار طلبہ کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور کے بعد پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کا انعقاد قومی وقار اور عوامی جذبات سے مطابقت نہیں رکھتا۔
"قوموں کے درمیان کرکٹ کا مقصد ہم آہنگی اور دوستی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، لیکن پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور میں جب ہمارے لوگ مارے گئے اور ہمارے فوجیوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ میچ کھیل کر الٹا پیغام جائے گا کہ جس ملک کے خلاف لڑتے ہوئے ہمارے فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کیں اور جو دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، ہم اسی کے ساتھ کھیلوں کا جشن منا رہے ہیں۔"
اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ میچ پاکستانی دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوانے والے متاثرین کے خاندانوں کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور تفریح سے پہلے قوم کا وقار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
اس میں کہا گیا کہ ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچ قومی مفادات اور مسلح افواج اور پوری قوم کے مورال کے لیے نقصان دہ ہے۔
عرضی گزاروں نے "ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کھیلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تفریح اور آمدنی پیدا کرنا ہمارے بہادر فوجیوں اور شہریوں کی جانوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ طے شدہ میچ بھارت کے تمام شہریوں کے جذبات کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ بی سی سی آئی کو نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے دائرہ اختیار میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔"
