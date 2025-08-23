ETV Bharat / sports

کیا اب خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہیں گے؟ بھارت اور پاکستان میچ پر معروف رہنما کا مودی سے پانچ سوال - ASIA CUP 2025 IND VS PAK

ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

کیا اب خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہیں گے؟ بھارت اور پاکستان میچ پر معروف رہنما کا مودی سے پانچ سوال
کیا اب خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہیں گے؟ بھارت اور پاکستان میچ پر معروف رہنما کا مودی سے پانچ سوال (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 2:37 PM IST

نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوگا یا نہیں، اس سوال کا جواب اس وقت ملا جب وزارت کھیل کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان کثیر الاقومی مقابلوں میں پاکستان کے ساتھ کھیلے گا لیکن دو طرفہ سیریز میں نہیں کھیلے گا۔ جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلے گا۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔

پچھلے کچھ دنوں سے اس میچ کو لے کر کافی سیاست ہو رہی ہے اور اس میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کے کئی بڑے لیڈر کسی بھی پلیٹ فارم پر پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا میچ نہ کھیلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب شیو سینا (یو بی ٹی) پارٹی کے لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت نے براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے اور اس میچ کو لے کر ان پر تنقید کی ہے۔

سنجے راوت نے اپنے خط میں لکھا، 'مرکزی وزارت کھیل کی جانب سے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاک بھارت کرکٹ میچز کی منظوری دینے کی خبر ہندوستانیوں کے لیے بہت افسوسناک ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ وزیر اعظم اور وزارت داخلہ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہو گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پی ایم سے پانچ تند و تیز سوالات بھی کیے ہیں۔

شیو سینا رہنما نے پوچھے گئے پانچ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا یہ میچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی تو وہ تجارت بند کر دیں گے؟

-آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور ختم نہیں ہوا۔ اگر تنازعہ جاری ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں؟

-پہلگام حملہ ایک پاکستانی دہشت گرد گروہ نے کیا تھا، جس میں 26 خواتین کے سندور کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ نے ان ماؤں بہنوں کے جذبات کے بارے میں سوچا؟

-کیا صدر ٹرمپ نے پاکستان سے کرکٹ نہ کھیلنے کی صورت میں تجارت بند کرنے کی دھمکی دی تھی؟

-'خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔' آپ نے اعلان کیا تھا، تو کیا اب خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہیں گے؟

-پاکستان کے خلاف میچوں میں سٹہ بازی اور آن لائن جوا بہت ہوتا ہے۔بی جے پی کے کئی ارکان پر اس میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز شخص جے شاہ اس وقت کرکٹ کے معاملات کو سنبھال رہے ہیں۔ کیا اس سے بی جے پی کو کوئی بڑا مالی فائدہ ہوتا ہے؟

پچ کھود دی جاتی

اس خط میں سنجے راوت نے حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر طنز کیا اور انہیں 1991 میں شیو سینا کی یاد دلائی۔پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا نہ صرف ہمارے فوجیوں کی بہادری کی توہین ہے بلکہ شیاما پرساد مکھرجی سمیت کشمیر کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہر شہید کی بھی توہین ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ میچز دبئی میں ہو رہے ہیں۔ اگر مہاراشٹر میں ایسا ہوتا تو بالاصاحب ٹھاکرے کی شیوسینا ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ جیسا کہ 1991 میں ممبئی میں بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کو پچ کھود کر روک دیا گیا تھا۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے ان کی ہی پارٹی کے ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے نے وزارت کھیل کو خط لکھ کر ایسے ہی سخت سوالات پوچھے تھے۔

میچ کی نشریات پر پابندی کا مطالبہ

اس کے علاوہ رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے ہندوستان میں دونوں ممالک کے میچ کے براہ راست نشریات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی مفاد اور عوامی جذبات کا حوالہ دیتے ہوئے ایم پی نے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو کو خط لکھ کر اس کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ناراض ہے کہ پاکستان آپریشن سندور کی کوششوں میں حکومت ہند کے ساتھ کھڑا ہے اور وزیراعظم نے آپریشن سندور جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت اس حمایت سے غداری ہوگی۔ امید ہے کہ آپ نیشن فرسٹ کا رویہ اپنائیں گے اور وہ کریں گے جو ملک اپنی حکومت سے توقع رکھتا ہے۔

ایشیا کپ کب شروع ہوگا؟

آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ ایشیا کپ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہوگا، پاکستان اور بھارت کے دونوں میچ دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ گروپ مرحلے میں بھارت بمقابلہ پاکستان کا میچ 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا جب کہ سپر فور میں دونوں ٹیمیں 21 ستمبر کو دوبارہ ٹکرائیں گی۔فائنل میچ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔یہ ٹورنامنٹ اگلے سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔

