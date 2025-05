ETV Bharat / sports

آئی پی ایل 2025: بھارت پاکستان کشیدگی کے درمیان بی سی سی آئی کو بڑی پیشکش - IPL 2025 SUSPENDED

بھارت پاکستان کشیدگی کے درمیان بی سی سی آئی کو بڑی پیشکش ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 10, 2025 at 1:39 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:50 PM IST 3 Min Read

حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے صرف 57 میچوں کے بعد آئی پی ایل 2025 کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کردیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے بی سی سی آئی کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ آئی پی ایل کے اس سیزن کا فائنل میچ 25 مئی کو کولکتہ میں کھیلا جانا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بعد بی سی سی آئی کا مقصد ٹورنامنٹ کے بقیہ 17 میچوں کی میزبانی اپنے ملک میں کرنا ہے۔ لیکن ہندوستانی شائقین جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیزن کے بقیہ میچ کب کھیلے جائیں گے۔ بی سی سی آئی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد صورتحال کا معائنہ کیا جائے گا اور پھر مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ انگلینڈ نے بی سی سی آئی کو بڑی پیشکش کر دی

دریں اثنا، انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ ای سی بی (انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ) نے بی سی سی آئی کو اپنے ملک میں آئی پی ایل کے بقیہ میچز منعقد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ گولڈ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ای سی بی بی سی سی آئی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم بی سی سی آئی میں اپنے ہم منصبوں کی مدد کریں گے ، انگریزی میڈیا آؤٹ لیٹ میل آن لائن کے ذریعہ ان کا حوالہ دیا گیا۔ آئی پی ایل کو پہلے بھی ملتوی کرنا پڑا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آئی پی ایل کو درمیان میں ہی ملتوی کرنا پڑا ہو، اس سے قبل 2021 میں کوویڈ کی وجہ سے لیگ کو 30 میچوں کے بعد ملتوی کیا گیا تھا اور باقی میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تھے۔ کورونا وبا کی وجہ سے آئی پی ایل 2020 بھی یو اے ای میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے 2009 اور 2014 کا آئی پی ایل بھی ہندوستان سے باہر کھیلا گیا تھا۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں میں تصادم کی وجہ سے 2009 کا آئی پی ایل جنوبی افریقہ میں جبکہ 2014 کا آئی پی ایل متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں منعقد ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے مشورہ دیا تھا کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 20 جون سے شروع ہونے والی 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے قبل آئی پی ایل کے بقیہ میچز انگلینڈ میں مکمل کیے جا سکتے ہیں۔

حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے صرف 57 میچوں کے بعد آئی پی ایل 2025 کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کردیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے بی سی سی آئی کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ آئی پی ایل کے اس سیزن کا فائنل میچ 25 مئی کو کولکتہ میں کھیلا جانا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بعد بی سی سی آئی کا مقصد ٹورنامنٹ کے بقیہ 17 میچوں کی میزبانی اپنے ملک میں کرنا ہے۔ لیکن ہندوستانی شائقین جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیزن کے بقیہ میچ کب کھیلے جائیں گے۔ بی سی سی آئی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد صورتحال کا معائنہ کیا جائے گا اور پھر مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ انگلینڈ نے بی سی سی آئی کو بڑی پیشکش کر دی دریں اثنا، انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ ای سی بی (انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ) نے بی سی سی آئی کو اپنے ملک میں آئی پی ایل کے بقیہ میچز منعقد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ گولڈ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ای سی بی بی سی سی آئی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم بی سی سی آئی میں اپنے ہم منصبوں کی مدد کریں گے ، انگریزی میڈیا آؤٹ لیٹ میل آن لائن کے ذریعہ ان کا حوالہ دیا گیا۔ آئی پی ایل کو پہلے بھی ملتوی کرنا پڑا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آئی پی ایل کو درمیان میں ہی ملتوی کرنا پڑا ہو، اس سے قبل 2021 میں کوویڈ کی وجہ سے لیگ کو 30 میچوں کے بعد ملتوی کیا گیا تھا اور باقی میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تھے۔ کورونا وبا کی وجہ سے آئی پی ایل 2020 بھی یو اے ای میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے 2009 اور 2014 کا آئی پی ایل بھی ہندوستان سے باہر کھیلا گیا تھا۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں میں تصادم کی وجہ سے 2009 کا آئی پی ایل جنوبی افریقہ میں جبکہ 2014 کا آئی پی ایل متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں منعقد ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے مشورہ دیا تھا کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 20 جون سے شروع ہونے والی 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے قبل آئی پی ایل کے بقیہ میچز انگلینڈ میں مکمل کیے جا سکتے ہیں۔

Last Updated : May 10, 2025 at 1:50 PM IST