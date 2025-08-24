حیدرآباد: ہندوستان کے بہترین ٹیسٹ بلے بازوں میں سے ایک چتیشور پجارا نے اتوار کو کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔ پجارا نے ٹیسٹ کرکٹ میں ہندوستان کے آٹھویں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں، جنھوں نے 43.60 کی اوسط سے 7,195 رنز بنائے ہیں، جس میں 19 سنچریاں شامل تھیں۔ پجارا ہندوستان کے لیے آخری بار 2023 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف اوول میں کھیلے تھے۔
پجارا نے سوشل میڈیا پر کھیل سے کنارہ کشی کا اعلان کیا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے 'X' ہینڈل پر لکھا "ہندوستانی جرسی پہننا، ترانہ گانا، اور ہر بار جب میں میدان میں قدم رکھتا ہوں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں - یہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا،" پجارا نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا۔ "لیکن جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تمام اچھی چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور بے حد شکریہ کے ساتھ، میں نے ہندوستانی کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام محبتوں اور حمایت کے لیے آپ کا شکریہ،" ۔
Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025
بھارت کی فتوحات میں کلیدی کردار
اگرچہ ہندوستان نے ٹیسٹ کرکٹ میں بہت سے شاٹ بنانے والے تیار کیے ہیں، پجارا ان بلے بازوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بے عیب دفاع کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سب سے قابل ذکر کارکردگی 2018-19 میں آسٹریلیا میں ہندوستان کی پہلی ٹیسٹ فتح میں آئی، جہاں انھوں نے 1258 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 521 رنز بنائے۔ دائیں ہاتھ کے بلے باز نے پوری سیریز میں تین سنچریاں اسکور کیں۔
پجارا نے 43.60 کی اوسط سے 7195 ٹیسٹ رنز بنائے جس میں 19 سنچریاں اور 35 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ 2010 میں ڈیبیو کرنے کے بعد سے، انھوں نے ہندوستان کے لیے 103 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے کھیلے ہیں۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 51.82 کی اوسط سے 66 سنچریوں کے ساتھ 21301 رنز بنائے ہیں۔
اگرچہ پجارا نے پچھلے دو سالوں میں ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا، لیکن وہ ویراٹ کوہلی، روہت شرما، آر اشون اور ریدھیمان ساہا جیسے لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے فارمیٹ کو خیرباد کہہ دیا ہے۔ اشون نے دسمبر 2024 میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی جب کہ کوہلی اور روہت کی جوڑی انگلینڈ کے دورے سے قبل ٹیسٹ سے دور ہو گئی تھی۔
پجارا، SENA (جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا) ممالک میں 41 میچوں میں 11 فتوحات کے ساتھ سب سے زیادہ فتوحات کا حصہ بننے والے ہندوستانی کھلاڑی ہیں۔
11 - چیتشور پجارا (41 میچز)
10 - رشبھ پنت (30 میچز)
10 - کے ایل راہول (31 میچز)
10 - جسپریت بمراہ (34 میچز)
10 - اجنکیا رہانے (38 میچز)
10 - ویراٹ کوہلی (48 میچز)
اس کے علاوہ، پجارا ہندوستانی ٹیم کے لیے 100 ٹیسٹ میچوں میں شرکت کرنے والے 15ویں کھلاڑی ہیں۔
