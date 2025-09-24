ETV Bharat / sports

آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دی سخت سزا، صورتحال کے بارے میں مزید جانیں، کیا ہوا؟

آئی سی سی نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے آخری ون ڈے کے بعد میزبان ٹیم کو ایک اہم جرمانہ لگایا ہے۔

indian women cricket team fined for slow over rate against australia in third odi Urdu News
آئی سی سی (ICC Social Media)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد، تلنگانہ: نئی دہلی میں آسٹریلیا کے خلاف خواتین کے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں سلو اوور ریٹ برقرار رکھنے پر ہندوستان پر ان کی میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو ریکارڈ 43 رنز سے شکست دی۔ اس میچ میں بیتھ مونی اور اسمرتی مندھانا کی شاندار سنچریاں شامل تھیں۔

بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم پر جرمانہ

ہندوستان نے مقررہ وقت سے دو اوور کم کرائے تھے۔ اس کے بعد ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کی جی ایس لکشمی نے جرمانہ عائد کیا۔ یہ کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے لیے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے مطابق ہے، جو کم از کم اوور ریٹ کے جرائم سے متعلق ہے۔

ہرمن پریت کور نے اپنی غلطی مان لی

اس جرمانے کے تحت کھلاڑیوں پر ان کی ٹیم کے مقررہ وقت میں گیند نہ کروانے پر ان کی میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جرمانہ قبول کرلیا، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی۔

دونوں ٹیمیں اب ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں نظر آئیں گی

بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والے آئندہ آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل یہ دونوں ٹیموں کا آخری میچ تھا۔ ہندوستان اپنے ٹورنامنٹ کا آغاز 30 ستمبر کو گوہاٹی میں سری لنکا کے خلاف کرے گا، جب کہ آسٹریلیا اگلے دن اندور میں ہمسایہ حریف نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔

سیریز میں مندھانا کا بلے نے دھوم مچا دی

ہندوستانی کرکٹ ٹیم تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں صرف ایک میچ جیت سکی ہے۔ بھارت نے پہلا اور تیسرا ون ڈے ہار کر سیریز 2-1 سے کھو دی۔ اسمرتی مندھانا سیریز میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی بن گئییں، انہوں نے لگاتار دو میچوں میں دو سنچریاں اسکور کیں۔ وہ تیسرے میچ میں سنچری بنانے والی تیز ترین ہندوستانی کھلاڑی (مرد اور خواتین دونوں) بن گئیں۔

