آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دی سخت سزا، صورتحال کے بارے میں مزید جانیں، کیا ہوا؟
آئی سی سی نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے آخری ون ڈے کے بعد میزبان ٹیم کو ایک اہم جرمانہ لگایا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 12:14 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: نئی دہلی میں آسٹریلیا کے خلاف خواتین کے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں سلو اوور ریٹ برقرار رکھنے پر ہندوستان پر ان کی میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو ریکارڈ 43 رنز سے شکست دی۔ اس میچ میں بیتھ مونی اور اسمرتی مندھانا کی شاندار سنچریاں شامل تھیں۔
بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم پر جرمانہ
ہندوستان نے مقررہ وقت سے دو اوور کم کرائے تھے۔ اس کے بعد ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کی جی ایس لکشمی نے جرمانہ عائد کیا۔ یہ کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے لیے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے مطابق ہے، جو کم از کم اوور ریٹ کے جرائم سے متعلق ہے۔
India have been fined for slow over-rate following the third and final ODI against Australia.https://t.co/JKzdN9mjTD— ICC (@ICC) September 23, 2025
ہرمن پریت کور نے اپنی غلطی مان لی
اس جرمانے کے تحت کھلاڑیوں پر ان کی ٹیم کے مقررہ وقت میں گیند نہ کروانے پر ان کی میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جرمانہ قبول کرلیا، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی۔
دونوں ٹیمیں اب ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں نظر آئیں گی
بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والے آئندہ آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل یہ دونوں ٹیموں کا آخری میچ تھا۔ ہندوستان اپنے ٹورنامنٹ کا آغاز 30 ستمبر کو گوہاٹی میں سری لنکا کے خلاف کرے گا، جب کہ آسٹریلیا اگلے دن اندور میں ہمسایہ حریف نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔
سیریز میں مندھانا کا بلے نے دھوم مچا دی
ہندوستانی کرکٹ ٹیم تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں صرف ایک میچ جیت سکی ہے۔ بھارت نے پہلا اور تیسرا ون ڈے ہار کر سیریز 2-1 سے کھو دی۔ اسمرتی مندھانا سیریز میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی بن گئییں، انہوں نے لگاتار دو میچوں میں دو سنچریاں اسکور کیں۔ وہ تیسرے میچ میں سنچری بنانے والی تیز ترین ہندوستانی کھلاڑی (مرد اور خواتین دونوں) بن گئیں۔