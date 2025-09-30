بھارت کے چیمپئن کپتان سوریہ کمار یادیو کا ممبئی میں شاندار استقبال، شائقین نے لہرایا ترنگا
پاکستان کو فائنل میں شکست دے کر ایشیا کپ 2025 کا خطاب جیتنے والے کپتان سوریہ کمار یادیو کا ممبئی میں شاندار استقبال کیا گیا۔
Published : September 30, 2025 at 1:34 PM IST
نئی دہلی: سوریہ کمار یادیو کی کپتانی میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو شکست دے کر ایشیا کپ 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد سوریہ کمار یادیو کو بغیر ٹرافی کے اطمینان کرنا پڑا، اس کے ساتھ ہی پوڈیم سے چیمپئن کا بورڈ بھی ہٹا لیا گیا۔ یہ سب پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی وجہ سے ہوا۔
ایشیا کپ 2025 بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہا جس کے دوران بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو کو میڈیا اور کرکٹ شائقین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس چیمپئن کپتان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور فائنل میں اپنی ٹیم کو پاکستان کے خلاف پانچ وکٹوں سے جیت دلائی۔
سوریہ کا ممبئی میں شاندار استقبال
اب ایشیا کے چمپئن کپتان سوریہ کمار یادیو وطن واپس آگئے ہیں۔ ممبئی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سوریہ کمار یادو اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
اے این آئی کے ذریعہ شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، سوریہ کمار یادو کا آرتی تھالی (آرتی کی پلیٹ) کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا استقبال تلک لگا کر اور مذہبی دھاگہ باندھ کر کیا گیا۔ ممبئی میں ان کے استقبال کے لیے ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ پاکستان کو شکست دینے کے بعد سوریہ نے کہا تھا کہ 'ہماری ٹرافی ہمارے لوگوں کی محبت اور حمایت ہے'۔
سوریا نے اپنی میچ فیس عطیہ کر دی
ایشیا کپ 2025 جیتنے کے بعد سوریہ کمار یادو نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا، "میں نے اپنی مسلح افواج اور پہلگام دہشت گرد حملے کے متاثرین کے خاندانوں کی حمایت میں اس ٹورنامنٹ کے لیے اپنی میچ فیس عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ ہمیشہ میرے خیالوں میں رہیں گے۔ جے ہند۔"
مزید پڑھیں:
ایشیا کپ کے فاتح بھارت اور رنر اپ پاکستان کو کتنی انعامی رقم ملی؟ معلوم کریں کہ کس کھلاڑی کو کونسا ایوارڈ ملا
بھارت ایشیا کپ 2025 کا چمپیئن بن گیا، فائنل میں پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی