ریلوے کے کھلاڑیوں، کوچ اور معاون عملے کو چھ ماہ کی ملے گی چھٹی، بین الاقوامی مقابلے کی تیاریوں کے حوالے سے فیصلہ

نارتھ سنٹرل ریلوے کے پبلک ریلیشن آفیسر ششی کانت ترپاٹھی نے کہا کہ ہندوستان 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔

ریلوے کے کھلاڑیوں، کوچ اور معاون عملے کو 180 دن کی چھٹی ملے گی (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 6, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read

الہٰ آباد: ریلوے نے ہندوستان کو کھیلوں کی سپر پاور بنانے کی سمت ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اب بین الاقوامی مقابلوں یا اولمپکس کی تیاری کرنے والے کھلاڑیوں کو اپنے کوچز، اسپرنگ پارٹنرز اور معاون عملے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 180 دن تک خصوصی آرام دہ چھٹی (SCL) ملے گی۔ اس سے کھلاڑی میدان میں مسلسل تربیت، مشق اور مناسب رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔

ریلوے بورڈ نے تمام زونل جنرل منیجرز کو خط بھیج کر اس انتظام کو فوری طور پر نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ نارتھ سنٹرل ریلوے کے تعلقات عامہ کے افسر ششی کانت ترپاٹھی نے کہا کہ ہندوستان نے 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کرنے اور تمغہ جیتنے والا ٹاپ 10 ملک بننے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

اس اہم ہدف کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں موجود کھلاڑیوں کی تیاری سب سے اہم ہے۔ ریلوے کا ماننا ہے کہ کھلاڑی تب ہی اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے جب انہیں کوچ اور سپورٹ اسٹاف سے مسلسل تعاون ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار معاون عملے کو طویل رخصت کی سہولت دی جا رہی ہے۔

الہٰ آباد کے کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا

بین الاقوامی ہاکی کھلاڑی نشا وارثی اور الہٰ آباد میں تعینات گرجیت کور جیسے نامور کھلاڑی اس فیصلے سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے کوچ اور شراکت دار بغیر کسی دباؤ کے تربیت دے سکیں گے۔ این سی آر کے سی پی آر او ششی کانت ترپاٹھی نے کہا کہ ریلوے کھلاڑیوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

کن ایونٹس کے لیے سہولت لاگو ہوگی

یہ خصوصی چھٹی صرف ان کھلاڑیوں اور عملے کے لیے دستیاب ہوگی جو اولمپکس، ایشین گیمز، ورلڈ چیمپئن شپ اور کامن ویلتھ گیمز جیسے بڑے مقابلوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ قاعدے کے مطابق یہ سہولت صرف ان ایونٹس پر لاگو ہوگی جو اگلے ایک سال کے اندر منعقد ہونے والے ہیں۔

یہ فیصلہ کس کی درخواست پر لیا گیا

اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (SAI)، نیشنل اسپورٹس فیڈریشن (NSF) اور اعلیٰ سطح کے کھلاڑیوں نے ریلوے سے درخواست کی تھی کہ کھلاڑیوں کی طرح کوچز اور معاون عملے کو چھٹیاں دی جائیں۔ اس سے وہ کھلاڑیوں کو مسلسل تربیت دے سکیں گے۔ ریلوے بورڈ نے مطالبہ مان لیا ہے اور اس نظام کو نافذ کر دیا ہے۔

