پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز پر بھارتی حکومت کا بڑا فیصلہ، وزارت کھیل کے حوالے سے بڑی خبر

حیدرآباد: بھارتی حکومت نے کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں اور ٹیموں کو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم بھارت دو طرفہ میچوں میں شرکت سے گریز کرتا رہے گا۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے وزارت کھیل کے ایک ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے۔
وزارت کھیل نے کیا کہا؟
وزارت کھیل نے واضح کیا کہ ہندوستان کے عروج کو مدنظر رکھتے ہوئے انفرادی کھلاڑی اور ممالک کی ٹیمیں ہندوستان کے زیر اہتمام کثیر القومی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے خلاف مقابلہ کر سکیں گی۔ نیز، ہندوستان یا بیرون ملک بین الاقوامی اور کثیرالجہتی ایونٹس کے حوالے سے، ہم بین الاقوامی کھیلوں کے اداروں کے قوانین اور اپنے کھلاڑیوں کے مفادات سے رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں تک ایک دوسرے کے ممالک میں دو طرفہ کھیلوں کے مقابلوں کا تعلق ہے تو بھارتی ٹیمیں پاکستان میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت نہیں کریں گی۔ نہ ہی ہم پاکستانی ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے دیں گے۔
" in so far as bilateral sports events in each other's country are concerned, indian teams will not be participating in competitions in pakistan. nor will we permit pakistani teams to play in india": ministry of youth and affairs, govt of india pic.twitter.com/s1P0b1AbTT— ANI (@ANI) August 21, 2025
ایشیا کپ میں بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر عوام کا غم و غصہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت ہند کا یہ فیصلہ آئندہ ایشیا کپ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ پر جاری غم و غصے کے درمیان آیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہر کوئی ہندوستان کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے اور بی سی سی آئی پر کڑی تنقید کر رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 14 ستمبر کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔
ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان
آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ 2025 اگلے ماہ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس میں ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف کرے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کا دوسرا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں پاکستان کے خلاف ہوگا اور پھر ہندوستان اپنا آخری گروپ میچ 19 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔