ETV Bharat / sports

پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز پر بھارتی حکومت کا بڑا فیصلہ، وزارت کھیل کے حوالے سے بڑی خبر - UPDATE ON IND VS PAK MATCH

پاکستان کے ساتھ میچز پر بھارتی حکومت کا بڑا اعلان، دوطرفہ میچ نہیں ہوں گے، ایشیا کپ کو گرین سگنل

پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز پر بھارتی حکومت کا بڑا فیصلہ، وزارت کھیل کے حوالے سے بڑی خبر
پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز پر بھارتی حکومت کا بڑا فیصلہ، وزارت کھیل کے حوالے سے بڑی خبر (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read

حیدرآباد: بھارتی حکومت نے کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں اور ٹیموں کو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم بھارت دو طرفہ میچوں میں شرکت سے گریز کرتا رہے گا۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے وزارت کھیل کے ایک ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے۔

وزارت کھیل نے کیا کہا؟

وزارت کھیل نے واضح کیا کہ ہندوستان کے عروج کو مدنظر رکھتے ہوئے انفرادی کھلاڑی اور ممالک کی ٹیمیں ہندوستان کے زیر اہتمام کثیر القومی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے خلاف مقابلہ کر سکیں گی۔ نیز، ہندوستان یا بیرون ملک بین الاقوامی اور کثیرالجہتی ایونٹس کے حوالے سے، ہم بین الاقوامی کھیلوں کے اداروں کے قوانین اور اپنے کھلاڑیوں کے مفادات سے رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں تک ایک دوسرے کے ممالک میں دو طرفہ کھیلوں کے مقابلوں کا تعلق ہے تو بھارتی ٹیمیں پاکستان میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت نہیں کریں گی۔ نہ ہی ہم پاکستانی ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے دیں گے۔

ایشیا کپ میں بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر عوام کا غم و غصہ

آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت ہند کا یہ فیصلہ آئندہ ایشیا کپ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ پر جاری غم و غصے کے درمیان آیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہر کوئی ہندوستان کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے اور بی سی سی آئی پر کڑی تنقید کر رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 14 ستمبر کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔

ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان

آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ 2025 اگلے ماہ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس میں ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف کرے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کا دوسرا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں پاکستان کے خلاف ہوگا اور پھر ہندوستان اپنا آخری گروپ میچ 19 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی

پہلے ایشیا کپ سے باہر، اب سینٹرل کنٹریکٹ کی اے کیٹگری سے باہر، بابر اور رضوان کا کرکٹ کریئر ختم؟

عمران خان کے بعد اب وسیم اکرم کو گرفتاری کا خطرہ، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

دس سیکنڈ کے لیے سولہ لاکھ روپے! ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے میچوں کی کافی مانگ

حیدرآباد: بھارتی حکومت نے کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں اور ٹیموں کو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم بھارت دو طرفہ میچوں میں شرکت سے گریز کرتا رہے گا۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے وزارت کھیل کے ایک ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے۔

وزارت کھیل نے کیا کہا؟

وزارت کھیل نے واضح کیا کہ ہندوستان کے عروج کو مدنظر رکھتے ہوئے انفرادی کھلاڑی اور ممالک کی ٹیمیں ہندوستان کے زیر اہتمام کثیر القومی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے خلاف مقابلہ کر سکیں گی۔ نیز، ہندوستان یا بیرون ملک بین الاقوامی اور کثیرالجہتی ایونٹس کے حوالے سے، ہم بین الاقوامی کھیلوں کے اداروں کے قوانین اور اپنے کھلاڑیوں کے مفادات سے رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں تک ایک دوسرے کے ممالک میں دو طرفہ کھیلوں کے مقابلوں کا تعلق ہے تو بھارتی ٹیمیں پاکستان میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت نہیں کریں گی۔ نہ ہی ہم پاکستانی ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے دیں گے۔

ایشیا کپ میں بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر عوام کا غم و غصہ

آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت ہند کا یہ فیصلہ آئندہ ایشیا کپ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ پر جاری غم و غصے کے درمیان آیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہر کوئی ہندوستان کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے اور بی سی سی آئی پر کڑی تنقید کر رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 14 ستمبر کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔

ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان

آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ 2025 اگلے ماہ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس میں ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف کرے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کا دوسرا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں پاکستان کے خلاف ہوگا اور پھر ہندوستان اپنا آخری گروپ میچ 19 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، ان بڑے کھلاڑیوں کو جگہ نہ مل سکی

پہلے ایشیا کپ سے باہر، اب سینٹرل کنٹریکٹ کی اے کیٹگری سے باہر، بابر اور رضوان کا کرکٹ کریئر ختم؟

عمران خان کے بعد اب وسیم اکرم کو گرفتاری کا خطرہ، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

دس سیکنڈ کے لیے سولہ لاکھ روپے! ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کے میچوں کی کافی مانگ

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTS MINISTRY OF INDIAASIA CUP 2025INDIAN GOVERNMENT ON PAK MATCHINDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUPUPDATE ON IND VS PAK MATCH

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.