سپنا گل سے چھیڑ چھاڑ کیس میں بھارتی کرکٹر پرتھوی شا پر جرمانہ، رقم جان کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران
سپنا گل کی درخواست کا جواب نہ دینے پر پرتھوی شا پر 100 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ فروری 2023 کا تنازعہ ہے۔
Published : September 10, 2025 at 12:26 PM IST
ممبئی: ٹیم انڈیا کے کرکٹر پرتھوی شا کو ممبئی سیشن کورٹ نے 100 روپے جرمانہ کیا ہے۔ یہ جرمانہ پرتھوی پر مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والی سپنا گل کی درخواست کا جواب دینے سے انکار کرنے پر لگایا گیا ہے۔
پرتھوی شا پر جرمانہ کیوں؟
مجسٹریٹ کورٹ نے 2023 میں اندھیری کے ایک پب میں چھیڑ چھاڑ کے لیے پرتھوی شا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپنا گل نے اپریل 2024 میں دندوشی سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس معاملے میں، دندوشی سیشن کورٹ نے اس درخواست پر پرتھوی شا سے کئی بار جواب طلب کیا تھا۔ تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں درخواست پر کوئی جواب نہیں ملا۔
بالآخر منگل کی سماعت میں عدالت نے پرتھوی شا پر 100 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ گل کی نمائندگی کرنے والے وکیل علی کاشف خان نے دعویٰ کیا کہ بار بار سمن بھیجنے کے باوجود پرتھوی شا جواب نہیں دے رہے۔ عدالت نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے شا پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت 16 دسمبر 2025 تک ملتوی کر دی۔
آخر کیا تھا واقعہ؟
15 فروری 2023 کی رات پرتھوی شا اپنے دوستوں کے ساتھ اندھیری کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں ڈنر پر گئے۔ اس دوران وہ پرتھوی شا کے ساتھ سیلفی لینے پر سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والی سپنا گل کے ساتھ جھگڑ پڑے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سپنا اور اس کے دوستوں نے پرتھوی شا پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔
گاڑی میں حملہ اور توڑ پھوڑ کی شکایت درج
اس سلسلہ میں بعد میں جب معاملہ تھانے پہنچا تو دونوں نے ایک دوسرے پر مارپیٹ کا الزام لگایا۔ پرتھوی شا کے دوست کی شکایت پر پولیس نے سپنا گل سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پرتھوی شا اور اس کے دوست آشیش سریندر یادو نے سپنا گل اور اس کے دوستوں کے خلاف گاڑی میں حملہ اور توڑ پھوڑ کی شکایت درج کرائی تھی۔ اس پر پولیس نے سپنا گل اور دیگر ملزمین کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 143، 148، 149، 384، 437، 504 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا۔
سپنا نے پرتھوی شا پر بھی چھیڑ چھاڑ کا لگایا تھا الزام
سپنا گل کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی معاملے میں سپنا نے پرتھوی شا پر بھی چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا تھا اور ان کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 34، 120 بی (مجرمانہ سازش)، 146، 148، 149، 323، 324، 351، 354 (چھیڑ چھاڑ) اور 509 کے تحت شکایت درج کرائی تھی۔