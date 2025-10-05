ہند-پاک مقابلہ: پالیسی برقرار، یہاں بھی ٹاس کے بعد نہیں ملے ہاتھ، دیکھیں ویڈیو
بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس کے دوران پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے ہاتھ نہیں ملایا۔
Published : October 5, 2025 at 3:57 PM IST
حیدرآباد: ویمنز ورلڈ کپ 2025 کا چھٹا میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان کولمبو میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کپتان فاطمہ ثناء نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔
بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس کے دوران روایتی حریف پاکستانی کپتان سے مصافحہ نہیں کیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل ایشیا کپ 2025 میں ہندوستانی مردوں کی ٹیم کا تین بار پاکستان سے مقابلہ ہوا تھا لیکن تینوں موقعوں پر ہاتھ نہیں ملایا تھا۔
ٹاس پر کپتان نے کیا کہا؟
ٹاس کے موقع پر پاکستانی کپتان فاطمہ ثناء نے کہا کہ ہم پہلے بولنگ کریں گے کیونکہ پچ پر کچھ نمی نظر آتی ہے جس سے باؤلرز کو ابتدائی طور پر مدد ملنے کی امید ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے جس میں عمائمہ سہیل کی جگہ صدف شمس کو شامل کیا گیا ہے۔ ہدف کے بارے میں پوچھے جانے پر ثنا نے کہا کہ امید ہے کہ ہم آج بہتر کرکٹ کھیلیں گے اور 250 سے کم کوئی بھی ہدف اچھا ہے۔
ہندوستانی کپتان ہرمن پریت کور نے کہا، "ورلڈ کپ سے پہلے یہاں ہماری اچھی سیریز رہی، ہم مثبت سوچ رہے ہیں اور اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، رینوکا ٹھاکر کو بیمار امانجوت کور کی جگہ پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ہے۔
بھارت پاکستان کی ٹیم الیون:
پاکستان: منیبہ علی، صدف شمس، سدرہ امین، رامین شمیم، عالیہ ریاض، سدرہ نواز (وکٹ کیپر)، فاطمہ ثنا (کپتان)، نتالیہ پرویز، دیانا بیگ، نشرا سندھو، سعدیہ اقبال
بھارت: پراتک راول، اسمرتی مندھانا، ہرلین دیول، ہرمن پریت کور (کپتان)، جمائمہ روڈریگس، دیپتی شرما، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، اسنیہ رانا، رینوکا سنگھ ٹھاکر، کرانتی گوڈ، شری چرانی
