جو روٹ نے کھونٹا گاڑ دیا، بھارتی گیندبازوں کو ترسایا، لارڈز ٹیسٹ کا مکمل اپڈیٹ - INDIA VS ENGLAND TEST MATCH

انگلینڈ نے روٹ کی نصف سنچری کی بدولت 251 رنز بنائے ( Image Source: AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 11, 2025 at 7:12 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 7:23 AM IST 3 Min Read

لارڈز: بھارت اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی کا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس میچ میں انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس نے ٹاس جیت کر بھارتی کپتان شبمن گل کو پہلے باؤلنگ کی دعوت۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے 83 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنا لیے ہیں۔ انگلینڈ کی جانب سے دن کا کھیل ختم ہونے تک جو روٹ 191 گیندوں میں 9 چوکوں کی مدد سے 99 رنز اور بین اسٹوکس 102 گیندوں میں 3 چوکوں کی مدد سے 39 رنز بنا کر کھیل رہے ہیں۔ جو روٹ انگلینڈ کے لیے سنچری بنانے سے صرف 1 رن دور ہیں۔ پہلے سیشن میں ہندوستان کا غلبہ دیکھنے میں آیا

اس میچ کے پہلے سیشن میں ہندوستان نے 2 وکٹیں حاصل کیں اور انگلینڈ کو 25 اوورز میں 82 رنز دیے۔ ہندوستان کو پہلے سیشن میں بین ڈکٹ 23 اور جیک کراؤلی 18 کی شکل میں 2 وکٹیں ملی۔ یہ دونوں وکٹیں نوجوان میڈیم پیسر نتیش کمار ریڈی نے حاصل کیں۔ پہلے سیشن کے اختتام تک یعنی لنچ تک، اولی پوپ 12 اور جو روٹ 24 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ دوسرے سیشن میں انگلینڈ کی واپسی اس کے بعد جو روٹ نے میچ کے دوسرے سیشن میں شاندار بلے بازی کی اور اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ جو روٹ نے 102 گیندوں میں 4 چوکوں کی مدد سے اپنے 50 رنز مکمل کیے۔ انگلینڈ نے دوسرے سیشن میں کوئی وکٹ نہیں گنوائی اور چائے تک 49 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بنائے۔ چائے تک جو روٹ 54 اور اولی پوپ 44 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تیسرا سیشن ہندوستان اور انگلینڈ کے لیے ملا جلا رہا تیسرے سیشن کا آغاز ہندوستان کے لیے اچھا ہوا کیونکہ رویندرا جدیجا نے چائے کے بعد پہلے ہی اوور میں ہندوستان کو ایک وکٹ دے دی۔ جدیجا 44 رنز کے ذاتی اسکور پر اولی پوپ کو دھرو جورل کے ہاتھوں وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ کرایا۔ اس کے بعد 55ویں اوور میں جسپریت بمراہ نے ہیری بروک کو 11 رنز کے ذاتی سکور پر کلین بولڈ کر کے بھارت کو چوتھی کامیابی دلائی۔ اس کے بعد ہندوستانی گیند باز مزید کوئی وکٹ نہیں لے سکے اور دن کے اختتام تک انگلینڈ نے 251 رنز بنا لیے ہیں۔

