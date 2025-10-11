یشسوی جیسوال نے ریکارڈ قائم کردیے، رقم کی تاریخ، ٹنڈولکر اور میانداد کو پیچھے چھوڑا
23 سالہ یشسوی جیسوال نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں 175 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔
Published : October 11, 2025 at 12:24 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے دوسرے ٹیسٹ میں یشسوی جیسوال نے تاریخ رقم کردی۔ جیسوال، جو پہلے دن کے کھیل میں 173 رنز بنا کر ناٹ آوٹ ہوئے تھے، دوسرے دن صرف دو رن بنا کر 175 پر رن آؤٹ ہو گئے۔
اس کے ساتھ ہی جیسوال اپنی تیسری ڈبل سنچری بنانے سے محروم رہے لیکن سچن ٹنڈولکر، پاکستان کے جاوید میانداد اور جنوبی افریقہ کے گریم اسمتھ جیسے لیجنڈ کرکٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسوال کی یہ ساتویں ٹیسٹ سنچری تھی، جن میں سے پانچ 150 سے زیادہ اسکور ہیں۔
1⃣7⃣5⃣ Runs— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
2⃣5⃣8⃣ Balls
2⃣2⃣ Fours
A marathon innings from Yashasvi Jaiswal comes to an end 🫡
Click below to relive his epic knock 🔽#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19
یشسوی جیسوال نے تاریخ رقم کی
اس کے ساتھ جیسوال 23 سال کی عمر میں پانچ 150 سے زیادہ اسکور بنانے والے تاریخ کے پہلے اوپننگ بلے باز بن گئے ہیں۔اس سے قبل یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ کے گریم اسمتھ کے پاس تھا جنہوں نے یہ کارنامہ چار بار انجام دیا۔ مزید برآں، جیسوال 23 سال کی عمر میں سب سے زیادہ 150 سے زیادہ اسکور بنانے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے سچن ٹنڈولکر اور میانداد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے ایک ہی عمر میں چار بار یہ کارنامہ انجام دیا۔
23 سال سے کم عمر میں سب سے زیادہ 150 سے زیادہ اننگز کھیلنے والے کھلاڑی
8 بار - ڈان بریڈمین (1930-1932)، آسٹریلیا
5 بار - یاشاسوی جیسوال (2023-2025)، ہندوستان
4 بار - جاوید میانداد (1976-1979)، پاکستان
4 بار - گریم اسمتھ (2002-2003)، جنوبی افریقہ
4 بار - سچن ٹنڈولکر (1993-1997)، ہندوستان
جیسوال نے ایک نادر کارنامہ انجام دیا
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جیسوال کی پہلی چار سنچریوں میں سے ہر ایک کا اسکور 150 سے اوپر تھا، جس کی وجہ سے وہ گریم اسمتھ کے بعد یہ نایاب کارنامہ انجام دینے والے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ اس سال انگلینڈ میں جیسوال کی صرف دو سنچریاں 150 سے کم تھیں۔