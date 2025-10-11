ETV Bharat / sports

یشسوی جیسوال نے ریکارڈ قائم کردیے، رقم کی تاریخ، ٹنڈولکر اور میانداد کو پیچھے چھوڑا

23 سالہ یشسوی جیسوال نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں 175 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔

India vs West Indies 2nd test yashasvi jaiswal created history breaks tendulkar and miandad records Urdu News
یشسوی جیسوال نے تاریخ رقم کردی (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے دوسرے ٹیسٹ میں یشسوی جیسوال نے تاریخ رقم کردی۔ جیسوال، جو پہلے دن کے کھیل میں 173 رنز بنا کر ناٹ آوٹ ہوئے تھے، دوسرے دن صرف دو رن بنا کر 175 پر رن ​​آؤٹ ہو گئے۔

اس کے ساتھ ہی جیسوال اپنی تیسری ڈبل سنچری بنانے سے محروم رہے لیکن سچن ٹنڈولکر، پاکستان کے جاوید میانداد اور جنوبی افریقہ کے گریم اسمتھ جیسے لیجنڈ کرکٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسوال کی یہ ساتویں ٹیسٹ سنچری تھی، جن میں سے پانچ 150 سے زیادہ اسکور ہیں۔

یشسوی جیسوال نے تاریخ رقم کی

اس کے ساتھ جیسوال 23 سال کی عمر میں پانچ 150 سے زیادہ اسکور بنانے والے تاریخ کے پہلے اوپننگ بلے باز بن گئے ہیں۔اس سے قبل یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ کے گریم اسمتھ کے پاس تھا جنہوں نے یہ کارنامہ چار بار انجام دیا۔ مزید برآں، جیسوال 23 سال کی عمر میں سب سے زیادہ 150 سے زیادہ اسکور بنانے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے سچن ٹنڈولکر اور میانداد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے ایک ہی عمر میں چار بار یہ کارنامہ انجام دیا۔

23 سال سے کم عمر میں سب سے زیادہ 150 سے زیادہ اننگز کھیلنے والے کھلاڑی

8 بار - ڈان بریڈمین (1930-1932)، آسٹریلیا

5 بار - یاشاسوی جیسوال (2023-2025)، ہندوستان

4 بار - جاوید میانداد (1976-1979)، پاکستان

4 بار - گریم اسمتھ (2002-2003)، جنوبی افریقہ

4 بار - سچن ٹنڈولکر (1993-1997)، ہندوستان

جیسوال نے ایک نادر کارنامہ انجام دیا

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جیسوال کی پہلی چار سنچریوں میں سے ہر ایک کا اسکور 150 سے اوپر تھا، جس کی وجہ سے وہ گریم اسمتھ کے بعد یہ نایاب کارنامہ انجام دینے والے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ اس سال انگلینڈ میں جیسوال کی صرف دو سنچریاں 150 سے کم تھیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا، وجے گوئل نے اٹھائے سوالات

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بنا حیرت انگیز ریکارڈ

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات

For All Latest Updates

TAGGED:

YASHASVI JAISWAL 150 PLUS SCORETENDULKAR RECORD BREAKS BY JAISWALYASHASVI JAISWAL HUNDREDJAISWAL BREAKS MIANDAD RECORDSJAISWAL BREAKS TENDULKAR RECORD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.