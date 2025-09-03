حیدرآباد، تلنگانہ: بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن (BWF) نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستانی شہر نئی دہلی 2026 میں ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ BWF نے پیرس میں ورلڈ چیمپئن شپ 2025 کے اختتام کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے۔ 2009 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب ہندوستان کو اس بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی ملی ہے۔ تب یہ ٹورنامنٹ حیدرآباد کے گچی باؤلی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا تھا۔
اس کے علاوہ یہ ٹورنامنٹ آٹھ سال بعد ایشیائی براعظم میں واپس آئے گا۔ ایشیا میں آخری بار یہ چیمپئن شپ 2018 میں عوامی جمہوریہ چین میں منعقد ہوئی تھی۔ نانجنگ اس ٹورنامنٹ کا میزبان شہر تھا۔
BWF ورلڈ چیمپئن شپ کیا ہے؟
یہ ٹورنامنٹ اولمپک سالوں کے علاوہ ہر سال BWF کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے۔ عالمی چیمپئن کا انتخاب سنگلز، ڈبلز اور مکسڈ ڈبلز میں کیا جاتا ہے اور فاتح کو سب سے زیادہ رینکنگ پوائنٹس ملتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ 1977 میں شروع ہوا اور 1983 تک ہر تین سال بعد منعقد ہوتا رہا۔ پھر یہ 2005 تک دو سالہ ایونٹ بن گیا اور اب یہ ٹورنامنٹ ہر سال کھیلا جاتا ہے۔
بھارت کی کارکردگی
ہندوستان اس مقابلے میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور 2011 کے بعد سے ہر ایڈیشن میں کم از کم ایک تمغہ جیت رہا ہے۔ ہندوستانی شٹلرز نے اب تک کل 15 تمغے جیتے ہیں جن میں ایک طلائی، چار چاندی اور 10 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔
سب سے زیادہ تمغے جیتنے والی
پی وی سندھو نے 2019 کے ایڈیشن میں ایک تاریخی گولڈ سمیت پانچ تمغے جیت کر سب سے زیادہ تمغے جیتے ہیں۔ جس میں دو چاندی (2017، 2018) اور دو کانسی (2013، 2014) شامل ہیں۔ سائنا نہوال نے اس کے بعد 2015 میں چاندی اور 2017 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ جب کہ کدمبی سری کانت نے 2021 میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ جوالا گٹا اور اشونی پونپا نے 2011 کے ایڈیشن میں خواتین کے ڈبلز میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ اس کے بعد ستوک سائراج رینکیریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے ٹوکیو 2022 اور پیرس 2025 میں اس ٹورنامنٹ میں دو کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔
ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2025 کے فاتحین
مینز سنگلز کا ٹائٹل چین کے شی یو کیو نے فائنل میں تھائی لینڈ کے کنلاوت ودیٹسارن کو شکست دے کر جیت لیا۔ جب کہ جاپان کی اکانے یاماگوچی نے خواتین کے سنگلز فائنل میں چین کی چن یو فی کو شکست دی۔ مینز ڈبلز کا ٹائٹل جنوبی کوریا کے کم وون ہو اور سیو سنگ جے نے جیتا جب کہ چین کے لیو شینگ شو اور ٹین ننگ نے ویمنز ڈبلز کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔