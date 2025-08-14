ETV Bharat / sports

بھارت ایشیا کپ میں ہمارے خلاف کھیلنے سے انکار کرے، سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان - IND VS PAK IN ASIA CUP 2025

بھارت ایشیا کپ میں ہمارے خلاف کھیلنے سے انکار کرے، سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان
بھارت ایشیا کپ میں ہمارے خلاف کھیلنے سے انکار کرے، سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 6:43 PM IST

حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں 14 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہائی وولٹیج میچ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس بار ٹورنامنٹ کا فکسچر اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ گروپ میچ کے بعد سپر فور میں بھارت اور پاکستان کے آمنے سامنے ہونے کا قوی امکان ہے اور اگر دونوں ٹیمیں سپر فور میں ٹاپ پر رہیں تو فائنل بھی ان دونوں کے درمیان کھیلا جائے گا۔

دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے بھارت میں انڈیا بمقابلہ پاکستان میچ کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ سابق کھلاڑیوں سے لے کر بڑے سیاستدانوں تک سبھی اس میچ کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔

سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان

ادھر پاکستان سے بھی ایسی ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن یہ کسی سیاسی تناؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ٹیم کی ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے بھارت سے نہ کھیلنے کی اپیل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بھارت ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دے۔

سابق پاکستانی بلے باز باسط علی نے گیم پلان کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا، 'میں دعا کرتا ہوں کہ ہندوستان ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف اسی طرح کھیلنے سے انکار کردے، جس طرح اس نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمہیں اتنی بری طرح ماریں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہو گا۔

پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف شرمناک شکست

آپ کو بتاتے چلیں کہ باسط علی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں ون ڈے سیریز 2-1 سے ہار گئی تھی۔ گزشتہ میچ میں پاکستان کو 202 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان کو امریکہ، زمبابوے اور افغانستان جیسی کم درجے کی ٹیموں کے خلاف کئی ذلت آمیز شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس کی وجہ سے پاکستانی شائقین دل شکستہ ہوگئے اور اب وہ ایشیا کپ 2025 میں اپنی ٹیم سے زیادہ امیدیں نہیں رکھتے۔

ایشیا کپ میں بھارت کا غلبہ

آٹھ ٹائٹلز (سات ون ڈے اور ایک ٹی 20) کے ساتھ، ہندوستان اس ٹورنامنٹ میں سب سے کامیاب ٹیم ہے۔ سری لنکا چھ ٹائٹلز کے ساتھ دوسری کامیاب ٹیم ہے۔ بھارت ایشیا کپ کا دفاعی چیمپئن ہے۔ اس نے 2023 میں سری لنکا کو یکطرفہ فائنل میں شکست دی تھی۔ اگر ہم ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں انڈیا پاکستان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے خلاف انڈیا کا ریکارڈ غالب ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے 13 میچوں میں سے انڈیا نے 10 میں کامیابی حاصل کی ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایشیا کپ 2025 کی میزبانی کا حق بی سی سی آئی کے پاس ہے۔لیکن پاکستان کے بھارت نہ آنے کی وجہ سے بی سی سی آئی نے ٹورنامنٹ کو یو اے ای میں کسی غیر جانبدار مقام پر کرانے کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ 9 سے 28 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔

