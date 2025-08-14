بھارت ایشیا کپ میں ہمارے خلاف کھیلنے سے انکار کرے، سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان

حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں 14 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہائی وولٹیج میچ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس بار ٹورنامنٹ کا فکسچر اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ گروپ میچ کے بعد سپر فور میں بھارت اور پاکستان کے آمنے سامنے ہونے کا قوی امکان ہے اور اگر دونوں ٹیمیں سپر فور میں ٹاپ پر رہیں تو فائنل بھی ان دونوں کے درمیان کھیلا جائے گا۔
دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے بھارت میں انڈیا بمقابلہ پاکستان میچ کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ سابق کھلاڑیوں سے لے کر بڑے سیاستدانوں تک سبھی اس میچ کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
سابق پاکستانی کھلاڑی کا بڑا بیان
ادھر پاکستان سے بھی ایسی ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن یہ کسی سیاسی تناؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ٹیم کی ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے بھارت سے نہ کھیلنے کی اپیل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بھارت ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دے۔
سابق پاکستانی بلے باز باسط علی نے گیم پلان کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا، 'میں دعا کرتا ہوں کہ ہندوستان ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف اسی طرح کھیلنے سے انکار کردے، جس طرح اس نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمہیں اتنی بری طرح ماریں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہو گا۔
پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف شرمناک شکست
آپ کو بتاتے چلیں کہ باسط علی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں ون ڈے سیریز 2-1 سے ہار گئی تھی۔ گزشتہ میچ میں پاکستان کو 202 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان کو امریکہ، زمبابوے اور افغانستان جیسی کم درجے کی ٹیموں کے خلاف کئی ذلت آمیز شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس کی وجہ سے پاکستانی شائقین دل شکستہ ہوگئے اور اب وہ ایشیا کپ 2025 میں اپنی ٹیم سے زیادہ امیدیں نہیں رکھتے۔
ایشیا کپ میں بھارت کا غلبہ
آٹھ ٹائٹلز (سات ون ڈے اور ایک ٹی 20) کے ساتھ، ہندوستان اس ٹورنامنٹ میں سب سے کامیاب ٹیم ہے۔ سری لنکا چھ ٹائٹلز کے ساتھ دوسری کامیاب ٹیم ہے۔ بھارت ایشیا کپ کا دفاعی چیمپئن ہے۔ اس نے 2023 میں سری لنکا کو یکطرفہ فائنل میں شکست دی تھی۔ اگر ہم ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں انڈیا پاکستان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے خلاف انڈیا کا ریکارڈ غالب ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے 13 میچوں میں سے انڈیا نے 10 میں کامیابی حاصل کی ہے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایشیا کپ 2025 کی میزبانی کا حق بی سی سی آئی کے پاس ہے۔لیکن پاکستان کے بھارت نہ آنے کی وجہ سے بی سی سی آئی نے ٹورنامنٹ کو یو اے ای میں کسی غیر جانبدار مقام پر کرانے کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ 9 سے 28 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔