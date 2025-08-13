حیدرآباد: ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن نے 13 اگست کو ایک خصوصی جنرل میٹنگ میں 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے ہندوستان کی بولی کو منظوری دے دی ہے۔ یہ پیشرفت بولی کے دستاویزات جمع کرانے کی 31 اگست کی آخری تاریخ سے پہلے ہوئی ہے۔
دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی خواہش کو بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی میں ایک قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ لہذا، ملک کے لیے کھیلوں کے بڑے مقابلوں کی میزبانی کی تصدیق شدہ تاریخ ہونا ضروری ہے۔
VIDEO | IOA President PT Usha on India’s Commonwealth Games bid, says, " so, now we all will work together. we have unanimously made the commonwealth 2030 bid proposal. ahmedabad is not the only venue, the venue is yet to be finalised. bhubaneswar is also a prominent contender.… pic.twitter.com/oWbHoFQpeW— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2025
کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کس شہر کو مل سکتی ہے؟
ہندوستان پہلے ہی احمد آباد کو 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کا میزبان شہر بنانے کی تجویز پیش کر چکا ہے۔ لیکن ملک کو 31 اگست کی آخری تاریخ سے پہلے حتمی بولی جمع کرنی ہوگی۔ آئی او اے کے صدر پی ٹی اوشا نے پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہلی اور بھونیشور پر بھی غور کیا جائے گا۔
پی ٹی اوشا نے آدھے گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی خصوصی جنرل میٹنگ کے بعد کہا، 'مجھے خوشی ہے کہ سب ایک ساتھ ہیں، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور ہماری تیاریاں آگے بڑھیں گی۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد آباد میزبان شہر ہوگا یا نہیں۔ ہمارے پاس بھونیشور اور دہلی میں بھی اچھی سہولیات ہیں۔'
کامن ویلتھ گیمز 2026 کہاں ہوں گے؟
آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے کامن ویلتھ گیمز جو کہ ہر چار سال بعد منعقد ہوتے ہیں، 2026 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقد ہوں گے، اس کے بعد یہ گیمز 2030 میں ہوں گے۔
آئی او اے کے جوائنٹ سکریٹری کلیان چوبے نے کہا، 'منصوبہ یہ ہے کہ تمغہ جیتنے والے ہمارے تمام کھیلوں جیسے شوٹنگ، تیر اندازی، کشتی وغیرہ کو منظم کیا جائے۔ ہمارے روایتی کھیل جیسے کبڈی اور کھو کھو کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔'